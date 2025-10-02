Сили ППО знешкодили 53 із 86 БПЛА, якими РФ атакувала Україну

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що ворог здійснював запуски дронів із напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово, - РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 53 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни", - повідомили військові.

В Повітряних силах додали, що зафіксовано влучання 31 ударного БПЛА на 6 локаціях.

Станом на 09:05 повідомлялося, що ворожа атака триває, в повітряному просторі було зафіксовано декілька ворожих БПЛА.