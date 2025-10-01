РФ запустила БПЛА по території України: ситуація ввечері 1 жовтня
Увечері середи, 1 жовтня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
О 17:36 військові попередили про групу ворожих БПЛА на Чернігівщині, які рухалися курсом на південь.
О 17:40 повідомлялося про ворожий БПЛА в напрямку Чернігова.
"Декілька груп ворожих БПЛА на сході Чернігівщини та на межі з Сумщиною курсом на південь", - написали Повітряні сили о 17:58.
Станом на 18:05 з’явилася інформація про БПЛА на північному сході Рівненщини, які рухалися західним курсом.
За кілька хвилин повідомлялося про:
- БПЛА на Чернігівщині курсом на н.п. Борзна, н.п. Короп, н.п. Понориця;
- БПЛА на Сумщині в напрямку Конотопа.
О 18:11 ПС поінформували про рух БПЛА курсом на Батурин (Чернігівщина) з півночі.
О 18:20 повідомлялося про БПЛА на сході Харківщини, курс – західний.
Новина доповнюватиметься…
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.5
- EUR Купівля 48.13Продаж 48.82
- Актуальне
- Важливе