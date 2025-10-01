РФ запустила БПЛА по території України: ситуація ввечері 1 жовтня

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

О 17:36 військові попередили про групу ворожих БПЛА на Чернігівщині, які рухалися курсом на південь.

О 17:40 повідомлялося про ворожий БПЛА в напрямку Чернігова.

"Декілька груп ворожих БПЛА на сході Чернігівщини та на межі з Сумщиною курсом на південь", - написали Повітряні сили о 17:58.

Станом на 18:05 з’явилася інформація про БПЛА на північному сході Рівненщини, які рухалися західним курсом.

За кілька хвилин повідомлялося про:

БПЛА на Чернігівщині курсом на н.п. Борзна, н.п. Короп, н.п. Понориця;

БПЛА на Сумщині в напрямку Конотопа.

О 18:11 ПС поінформували про рух БПЛА курсом на Батурин (Чернігівщина) з півночі.

О 18:20 повідомлялося про БПЛА на сході Харківщини, курс – західний.

Новина доповнюватиметься…