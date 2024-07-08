Сонячні батареї не врятують українців під час зимових відключень, - голова Спілки споживачів комунальних послуг Попенко

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Сонячні батареї ніяк не врятують українців під час зимових відключень. У нас сонячні батареї взимку, у січні, в лютому, працюють не більше, як на 10%. Тобто, якщо враховувати, наприклад, 30 днів, то буде максимум 3-5 днів сонячних. А нам потрібно забезпечити себе електрикою на години", - пояснив Попенко.

За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг, основні проблеми з електроенергією взимку будуть з 07:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

"З 17 до 23 в нас немає сонця, а нам потрібно в цей час забезпечити себе електроенергію. Тому сонячні батареї ніяк не врятують українців від відключень і від того, що вони у багатоквартирному будинку будуть сидіти без електроенергії", - наголосив Попенко.