Сонячні батареї не врятують українців під час зимових відключень, - голова Спілки споживачів комунальних послуг Попенко
Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко зазначив, що взимку сонячні батареї працюють на 10 % від своєї потужності
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Сонячні батареї ніяк не врятують українців під час зимових відключень. У нас сонячні батареї взимку, у січні, в лютому, працюють не більше, як на 10%. Тобто, якщо враховувати, наприклад, 30 днів, то буде максимум 3-5 днів сонячних. А нам потрібно забезпечити себе електрикою на години", - пояснив Попенко.
За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг, основні проблеми з електроенергією взимку будуть з 07:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.
"З 17 до 23 в нас немає сонця, а нам потрібно в цей час забезпечити себе електроенергію. Тому сонячні батареї ніяк не врятують українців від відключень і від того, що вони у багатоквартирному будинку будуть сидіти без електроенергії", - наголосив Попенко.
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