Туск заявив, що Польща могла б виробляти електроенергію для України на своїх ТЕС

Про це він сказав на брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським після підписання безпекової угоди 8 липня у Варшаві.

"На цей час ми працюємо над тим, щоб мати можливість спалювати польське вугілля, якого в нас зараз багато, щоб не платити за його спалювання, тобто за викиди, а електроенергію, вироблену польськими електростанціями з польського вугілля за європейські гроші, через наявний енергоміст відправляти в Україну", – заявив Туск.

Він визнав, що це не розв'яже проблеми України повністю, але "принаймні частково може допомогти Україні пережити важку зиму".

Туск додав, що заохочуватиме європейських партнерів "шукати креативних рішень" для підтримки української енергетики.