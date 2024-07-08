Туск заявив, що Польща могла б виробляти електроенергію для України на своїх ТЕС
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна могла б виробляти електроенергію для України на своїх електростанціях, якби Євросоюз це профінансував
Про це він сказав на брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським після підписання безпекової угоди 8 липня у Варшаві.
"На цей час ми працюємо над тим, щоб мати можливість спалювати польське вугілля, якого в нас зараз багато, щоб не платити за його спалювання, тобто за викиди, а електроенергію, вироблену польськими електростанціями з польського вугілля за європейські гроші, через наявний енергоміст відправляти в Україну", – заявив Туск.
Він визнав, що це не розв'яже проблеми України повністю, але "принаймні частково може допомогти Україні пережити важку зиму".
Туск додав, що заохочуватиме європейських партнерів "шукати креативних рішень" для підтримки української енергетики.
- З 1 грудня 2023 року мережа операторів системи передачі ENTSO-E збільшила пропускну спроможність для імпорту електроенергії в Україну з 1,2 ГВт до 1,7 ГВт. Наразі Україна імпортує максимально можливий обсяг електроенергії.
- У квітні голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що зараз основна проблема України полягає в обмеженні живлення енерговузла внаслідок російських атак. "Тому імпорт саме в цій ситуації не сильно врятує промислових споживачів, але їх урятує якась внутрішня генерація, яка в цьому вузлі, в цьому районі існує", - пояснив він.
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