Укренерго оприлюднив графіки відключень на 1 червня
У суботу, 1 червня, по всій Україні діятимуть ліміти на споживання електроенергії для промислових та побутових споживачів з 18:00 до 23:00
Про це повідомляє Укренерго.
Згідно з повідомленням, у разі перевищення лімітів обленерго можуть застосовувати погодинні графіки відключень.
"Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують життєзабезпечення населення, не обмежується", - додає Укренерго.
- 31 травня повідомлялось, що Укренерго прогнозує можливе повернення до графіків вимкнення світла через наслідки масованих ракетних і дронових ударів РФ по українських електростанціях.
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