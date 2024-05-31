Укренерго може повернутися до планових відключень електроенергії: що відомо
Укренерго прогнозує можливе повернення до графіків вимкнення світла через наслідки масованих ракетних і дронових ударів РФ по українських електростанціях
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
Там нагадали, що з 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак. У компанії наголосили, що це і є основною причиною дефіциту потужності в системі. Але є й інші причини.
"Крім того, навесні та влітку на електростанціях проводяться планові заходи з технічного обслуговування. Це передбачені законодавством заходи, які відбуваються щорічно. Вони необхідні для підготовки енергоблоків до роботи під високим навантаженням наступного опалювального сезону", - додали у пресслужбі.
Там підкреслили, що виведення на планове обслуговування атомних блоків – необхідний захід, який неможливо скасувати або відтермінувати.
"Адже від успішності проведення ремонтної кампанії влітку залежить не тільки ефективна робота атомних станцій наступної зими, підготовка до якої триває зараз, а й в цілому ядерна безпека", - пояснили в Укренерго.
Енергетики робитимуть усе можливе задля покриття дефіциту потужності в енергосистемі, але в разі перевищення областями лімітів споживання для них може бути застосовано обмеження, зазначили в компанії. Терміни застосування обмежень повідомлятимуть додатково.
Ситуація в енергосистемі: що відомо
Російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - Дніпрогес. Унаслідок обстрілу загинула людина. Також у річку потрапили нафтопродукти.
25 березня в Укргідроенерго заявили, що для відновлення Дніпрогесу знадобляться роки.
Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко закликав українців економити електроенергію у вечірні години протягом усього 2024 року.
11 квітня ПАТ "Центренерго" заявило, що втратило 100% генерації. 22 березня 2024 року окупанти повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Унаслідок масованої атаки РФ було повністю знищено Трипільську ТЕС у Київській області.
14 квітня заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук заявила, що за два тижні атак Росія знищила результати річних зусиль з ремонту енергооб'єктів України.
16 квітня очільник Міненерго Галущенко казав, що Україна втратила 7 ГВт енергогенерації. Уже 5 травня він заявив, що Україна втратила понад 8 ГВт генерації.
Віцеканцлер і міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек 18 квітня в Києві сказав, що Україні потрібно більше сонячних електростанцій. "Знищити 10 тис. сонячних електростанцій дуже важко. Одна електростанція є мішенню, десять тисяч сонячних - дуже важко атакувати... Тож якщо ви поквапитеся, за три чи чотири місяці ви зможете зробити багато речей. І я гадаю, що особливо влітку сонячна енергія також може допомогти Україні", - сказав він.
5 травня росіяни обстріляли Слов'янську ТЕС. Туди прилетіло 5 ракет.
8 травня ДТЕК повідомив про обстріл трьох ТЕС.
9 травня через дефіцит потужності в енергосистемі України військова адміністрація Києва ухвалила рішення зменшити вечірнє освітлення вулиць.
27 травня в Укренерго заявили, що у спекотні місяці графіки відключень світла можуть бути жорсткішими.
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