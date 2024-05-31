Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Енергетика Укренерго може повернутися до планових відключень електроенергії: що відомо

Укренерго може повернутися до планових відключень електроенергії: що відомо

31 травня, 2024 п'ятниця
18:37
Енергетика відключення електроенергії

Укренерго прогнозує можливе повернення до графіків вимкнення світла через наслідки масованих ракетних і дронових ударів РФ по українських електростанціях

Зміст

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Там нагадали, що з 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак. У компанії наголосили, що це і є основною причиною дефіциту потужності в системі. Але є й інші причини.
 
"Крім того, навесні та влітку на електростанціях проводяться планові заходи з технічного обслуговування. Це передбачені законодавством заходи, які відбуваються щорічно. Вони необхідні для підготовки енергоблоків до роботи під високим навантаженням наступного опалювального сезону", - додали у пресслужбі.
 
Там підкреслили, що виведення на планове обслуговування атомних блоків – необхідний захід, який неможливо скасувати або відтермінувати.

"Адже від успішності проведення ремонтної кампанії влітку залежить не тільки ефективна робота атомних станцій наступної зими, підготовка до якої триває зараз, а й в цілому ядерна безпека", - пояснили в Укренерго.
 
Енергетики робитимуть усе можливе задля покриття дефіциту потужності в енергосистемі, але в разі перевищення областями лімітів споживання для них може бути застосовано обмеження, зазначили в компанії. Терміни застосування обмежень повідомлятимуть додатково.

Ситуація в енергосистемі: що відомо

Російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - Дніпрогес. Унаслідок обстрілу загинула людина. Також у річку потрапили нафтопродукти.

25 березня в Укргідроенерго заявили, що для відновлення Дніпрогесу знадобляться роки.

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко закликав українців економити електроенергію у вечірні години протягом усього 2024 року.

11 квітня ПАТ "Центренерго" заявило, що втратило 100% генерації. 22 березня 2024 року окупанти повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Унаслідок масованої атаки РФ було повністю знищено Трипільську ТЕС у Київській області.

14 квітня заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук заявила, що за два тижні атак Росія знищила результати річних зусиль з ремонту енергооб'єктів України.

16 квітня очільник Міненерго Галущенко казав, що Україна втратила 7 ГВт енергогенерації. Уже 5 травня він заявив, що Україна втратила понад 8 ГВт генерації.

Віцеканцлер і міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек 18 квітня в Києві сказав, що Україні потрібно більше сонячних електростанцій. "Знищити 10 тис. сонячних електростанцій дуже важко. Одна електростанція є мішенню, десять тисяч сонячних - дуже важко атакувати... Тож якщо ви поквапитеся, за три чи чотири місяці ви зможете зробити багато речей. І я гадаю, що особливо влітку сонячна енергія також може допомогти Україні", - сказав він.

5 травня росіяни обстріляли Слов'янську ТЕС. Туди прилетіло 5 ракет.

8 травня ДТЕК повідомив про обстріл трьох ТЕС.

9 травня через дефіцит потужності в енергосистемі України військова адміністрація Києва ухвалила рішення зменшити вечірнє освітлення вулиць.

27 травня в Укренерго заявили, що у спекотні місяці графіки відключень світла можуть бути жорсткішими.

Читайте також: Відключення світла: як залишатися на зв'язку та обрати джерело живлення

Теги:
Новини
Економіка
Україна
Війна з Росією
Читайте також:
Обстріл Харкова
31 травня, 2024 п'ятниця
РФ уночі завдала подвійного удару по 5-поверхівці в Харкові: є загиблі, серед постраждалих - діти
Віталій Портников
Автор Віталій Портников
30 травня, 2024 четвер
Байден дозволить бомбити Росію. Колонка Віталія Портникова
Базиліка Святого Петра у Ватикані
30 травня, 2024 четвер
"Може спричинити неконтрольовану ескалацію": у Ватикані прокоментували дозволи країн на використання Україною зброї на території РФ
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.47
    Купівля 40.47
    Продаж 41.1
  • EUR
    Купівля 43.8
    Продаж 44.7
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
31 травня
20:04
OPINION
Вікторія Сюмар
Щоб відірватися від імперії, маємо не говорити в себе вдома мовою імперії
20:01
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Перезапустити окуповану ЗАЕС технічно неможливо, – Енергоатом
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 828-го дня війни: історичний удар "Нептунів" по Краснодарському краї РФ, обмін полоненими та нові безпекові угоди
19:58
Оновлено
Олаф Шольц
ЗМІ: Німеччина дозволила Україні використовувати передану зброю для ударів по території РФ
19:55
Спроба цензури в Укрінформі: кореспондент, який публічно коментував ситуацію, отримав повістку
19:51
Ексклюзив
Розслідування успішно знищили за допомогою української судової системи: адвокат Титич про закриття однієї зі справ Майдану
19:38
санкції проти Ірану
Рада ЄС ввела санкції проти Ірану через передачу РФ безпілотників для війни проти України
19:24
Світло
Укренерго оприлюднив графіки відключень на 1 червня
19:15
Резерв+
Міноборони повідомило, скільки відсотків людей в "Резерв+" мають статус "у розшуку"
19:07
малюнок, діти
Україна повернула 5 депортованих росіянами дітей-сиріт
18:56
Михайло Мудрик, збірна України, Євро-2024
Євро-2024: стало відомо, хто коментуватиме матчі ЧЄ з футболу
18:53
Речниця МЗС Китаю Мао Нін
"Не відповідає очікуванням": Китай заявив, що не братиме участі в Саміті миру
18:51
Boeing Starliner
На 1 червня заплановано старт космічного корабля Starliner компанії Boeing. Де стежити онлайн
18:27
Оновлено
Джо Байден
Блінкен підтвердив, що президент США дозволив Україні бити американською зброєю по території РФ
18:23
Максим Жорін
Не можна воювати наполовину, будь-які "червоні лінії" є абсурдними, - Жорін
18:22
Фонд Говарда Баффета допоможе відновити знищену ударом РФ друкарню в Харкові
18:22
Астрахань
"Ми скрізь": партизани розвідали в/ч росгвардії в Астрахані
18:11
потяги Укрзалізниці
На залізницях ТОТ півдня України РФ запровадила додаткові заходи безпеки через диверсії, - Спротив
18:07
Ексклюзив
Тарифи на електроенергію
Уряд зобов'язав державні компанії постачати населенню електроенергію за новою ціною, - нардеп Кучеренко
18:06
OPINION
Володимир Єрмоленко
Чому bad guys керують good guys
18:04
Ексклюзив
Крим, Ялта
Армагедон для ворога: генерал Маломуж розповів про передумови звільнення Криму
17:53
ІТ Коаліція під керівництвом Естонії та Люксембургу зібрала 58 млн євро
Країни - члени ІТ-коаліції в рамках "Рамштайну" зібрали 58 млн євро для України
17:42
Анатолій Трубін
Українця визнали найдорожчим голкіпером світу
17:36
Радослав Сікорський
Варшава розглядає підготовку військового підрозділу українців у Польщі, - глава МЗС Сікорський
17:31
Ексклюзив
На щастя, є певні обмеження: Defence Express про залізницю, яку побудували росіяни в обхід Кримському мосту
17:24
Снаряди 155 мм калібру
У Чехії підрахували, що на снаряди для України потрібно близько 7-10 млрд євро на рік
17:24
Огляд
Коли "Одне життя" важливе: що подивитися на вихідних
17:21
ЗРК NASAMS
Комплекс Patriot та додаткові €500 млн: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні
17:11
Оновлено
лічильник, комуналка
Уряд підвищив тариф на електроенергію
17:10
Олександр Зінченко, Арсенал, АПЛ
Зінченко після невдалого сезону зацікавив європейський топ-клуб
17:10
Дмитро Хилюк
Звільнений з полону військовий розповів про журналіста Хилюка, з яким був у РФ в одній камері
16:56
На фото: Minecraft
Netflix випустить анімаційний серіал Minecraft до 15-річчя гри
16:50
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:44
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Темникам тут не місце. Як Банкова закривала рот ветеранам, громадам та опозиції через Укрінформ
16:37
КНДР, Північна Корея
ЄС оголосив про нові санкції проти КНДР через підтримку Росії на війні проти України
16:34
СБУ оголосила підозру генералу РФ Баранову, який відповідає за ракетні удари по Україні
16:26
Володимир Зеленський
"Усі бачать, що Україна програє війну, довіра Заходу під загрозою": фейки й маніпуляції іноземних ЗМІ за 31 травня
16:25
Ексклюзив
субсидія
Мінсоцполітики: У разі підвищення тарифів автоматично працюватиме механізм субсидій
16:17
Роберт де Ніро
"Він божевільний": Роберт Де Ніро порадів вироку Трампу та сподівається, що це вплине на вибори в США
16:07
OPINION
Ольга Духнич
Про різні дзеркала українців
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV