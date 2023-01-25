Енергоатом: Росіяни планують завезти на ЗАЕС ремонтні бригади з Білорусі

Про це в телеграмі поінформував НАЕК "Енергоатом".

У компанії повідомили про кадровий голод серед фахівців, які б погодилися співпрацювати з окупантами на Запорізькій АЕС. Так, росіяни шукають ремонтників у Білорусі: " є ймовірність, що загарбники привезуть на український атомний об’єкт близько 150 фахівців з ремонту, котрі працювали на Білоруській АЕС".

Пресслужба Енергоатому заявила, що білоруські працівники потрібні, аби "нашвидкоруч лагодити пошкодження" після обстрілів об'єкта. Українських атомників схилити до співпраці з РФ не вдалося.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники на тимчасово окупованій ЗАЕС не можуть запустити енергоблоки: українські фахівці відмовилися від співпраці, а власних кадрів бракує.

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