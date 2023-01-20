Окупанти не можуть запустити енергоблоки ЗАЕС через відмову персоналу співпрацювати, - Енергоатом
Загарбники на тимчасово окупованій ЗАЕС не можуть запустити енергоблоки: українські фахівці відмовилися від співпраці, а власних кадрів бракує
Про це повідомили в НАЕК "Енергоатом".
Росіяни не можуть запустити Запорізьку атомну електростанцію: український персонал відмовив у співпраці з загарбниками, серед російських фахівців бракує робітників.
"У кадровий дефіцит росіяни самі себе загнали, заблокувавши доступ на станцію майже 1500 українським працівникам ЗАЕС, котрі відмовились отримувати російські паспорти і підписувати договір із фейковим АО "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС" або іншим підприємством Росатому", - зазначили в установі.
Так, росіяни шукають нові кадри для експлуатації станції: вони готові розселяти атомників-резидентів РФ у відібрані квартири енергодарців.
"Крім того, запустити блоки заважає і поступова деградація спеціалізованого обладнання, яку рашисти своїм горекерівництвом спричинили через недотримання необхідного температурного режиму", - додали в Енергоатомі.
У компанії наголосили: окупанти надалі зводять укріплення та будують військові споруди навколо енергоблоків ЗАЕС і сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. "Такі дії росіян є категорично неприпустимими і порушують всі наявні норми ядерної та радіаційної безпеки".
- Нагадаємо, раніше Енергоатом повідомляв, що на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції не вистачає персоналу. Росіяни шукають вузькоспеціалізованих фахівців по оголошенню.
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