Про це інформує Енергоатом.

На Запорізькій АЕС російські окупанти відкрили набір "фахівців", публікують оголошення про вакансії.

Ймовірно своїх професійних атомників не вистачає, а українських, які погодилися співпрацювати з російською АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", дуже мало.

Рашисти шукають саме вузькоспеціальний персонал атомного фаху, зокрема операторів реакторного відділення, машиністів двигуна внутрішнього згоряння, фахівців з ремонту реакторно-турбінного устаткування тощо.

Ці спеціальності потребують профільної освіти та досвіду, адже без цього їх не можна допускати до найбільшої атомної електростанції в Європі.

Крім того, ворог їздить по домівках атомників, які не погодилися на співпрацю та намагається змусити їх працювати на фейкову станцію.

Президент України Володимир Зеленський 19 січня в Києві провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі.

МАГАТЕ почало переговори про зону безпеки навколо ЗАЕС ще у вересні 2022 року.

Гендиректор МАГАТЕ Гроссі заявив, що ситуація в Запорізькій області погіршується, тому зону безпеки навколо тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції треба створити якомога швидше.

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