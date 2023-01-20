Окупанти набирають на Запорізьку АЕС вузькоспеціалізованих фахівців по оголошенню, - Енергоатом
На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції не вистачає персоналу. Рашисти шукають вузькоспеціалізованих фахівців по оголошенню
Про це інформує Енергоатом.
На Запорізькій АЕС російські окупанти відкрили набір "фахівців", публікують оголошення про вакансії.
Ймовірно своїх професійних атомників не вистачає, а українських, які погодилися співпрацювати з російською АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", дуже мало.
Рашисти шукають саме вузькоспеціальний персонал атомного фаху, зокрема операторів реакторного відділення, машиністів двигуна внутрішнього згоряння, фахівців з ремонту реакторно-турбінного устаткування тощо.
Ці спеціальності потребують профільної освіти та досвіду, адже без цього їх не можна допускати до найбільшої атомної електростанції в Європі.
Крім того, ворог їздить по домівках атомників, які не погодилися на співпрацю та намагається змусити їх працювати на фейкову станцію.
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