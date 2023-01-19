Про це повідомили на сайті Офісу президента України.

Як зазначили в Офісі президента, Зеленський привітав розміщення інспекторів МАГАТЕ на українських АЕС і висловив сподівання, що такі місії унеможливлять подальші обстріли АЕС із боку РФ.

"Знаю, що наші команди працюють над посиленням безпеки ядерної інфраструктури. Дякую за позитивне рішення щодо розміщення інспекторів на наших атомних електростанціях. Це дуже важливо", – сказав він.

Також під час зустрічі обговорили ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, яка досі перебуває під тимчасовою російською окупацією. Президент України відзначив необхідність присутності інспекторів МАГАТЕ на ЗАЕС і наголосив, що українська сторона робить усе для гарантування їхньої безпеки.

Окремо Володимир Зеленський наголосив на важливості демілітаризації станції та виведення з неї всіх без винятку представників Росії. І акцентував, що Україна продовжить обговорення цього питання виключно з МАГАТЕ.

Під час зустрічі домовлено продовжити взаємодію між Києвом і МАГАТЕ задля подальшого посилення ядерної безпеки в Україні на тлі бойових дій, що тривають.

Рафаель Гроссі у твіттері за підсумками зустрічі зазначив, що підтвердив Зеленському створення місій підтримки й допомоги на всіх українських АЕС.

"Ми також продовжили наші дискусії щодо створення зони захисту та безпеки на ЗАЕС. Робота триває. Зона необхідна для запобігання ядерній аварії", – написав він.

Раніше в Держатомрегулюванні повідомили про домовленість щодо розгортання моніторингових місій МАГАТЕ на всіх українських АЕС.

16 січня повідомили, що представники МАГАТЕ прибули на Південноукраїнську АЕС. 17 січня постійну місію агентства розмістили на Рівненській АЕС. 18 січня місія МАГАТЕ прибула на Чорнобильську АЕС

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