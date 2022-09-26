Єнс Столтенберґ та Урсула фон дер Ляєн обговорили підтримку України
Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберґ і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зустрілися в понеділок у Брюсселі, де обговорили повномасштабну війну Росії проти України
Про зустріч фон дер Ляєн та Столтенберґ повідомили у twitter.
"Ми обговорили агресивну війну Росії та посилення підтримки України. Співпраця ЄС і НАТО сприяє безпеці й стабільності, тож, на нашу думку, настав час узгодити нову Спільну декларацію для розвитку нашого партнерства", – йдеться в ідентичних повідомленнях.
- 16 вересня стало відомо, що президентка Європейської комісії проти позиції відмовок Німеччини, яка шукає причин для відмови постачати в Україну бойові танки.
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