Єнс Столтенберґ та Урсула фон дер Ляєн обговорили підтримку України

Про зустріч фон дер Ляєн та Столтенберґ повідомили у twitter.

"Ми обговорили агресивну війну Росії та посилення підтримки України. Співпраця ЄС і НАТО сприяє безпеці й стабільності, тож, на нашу думку, настав час узгодити нову Спільну декларацію для розвитку нашого партнерства", – йдеться в ідентичних повідомленнях.

16 вересня стало відомо, що президентка Європейської комісії проти позиції відмовок Німеччини, яка шукає причин для відмови постачати в Україну бойові танки.

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