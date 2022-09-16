Про це Урсула фон дер Ляєн заявила в інтерв'ю Bild.

"Якщо вони (українці. - Ред.) кажуть, що їм потрібні бойові танки, тоді ми повинні поставитись до цього серйозно і надати їх їм", – сказала президентка Єврокомісії.

Вона додала, що Україна точно знає, чого вона потребує "для захисту людей і себе".

"Я підтримую, щоб європейські держави постачали те, чого Україна справді потребує. Зрештою, українці доводять, що можуть себе захистити, якщо мають правильні військові засоби", – сказала Урсула фон дер Ляєн.

"Я твердо переконана, що Україна переможе, а Путін – програє. В України надзвичайна мотивація. Вони знають, за що б’ються. І друзі по всьому світу роблять усе, аби гарантувати, що Україна отримує належні збройні системи", – сказала президентка Єврокомісії.

15 вересня очільниця Єврокомісії прибула до Києва, президент Зеленський обговорив з Урсулою фон дер Ляєн питання енергетичної безпеки, нагородив її орденом Ярослава Мудрого I ступеня та пригостив динями та кавунами з нещодавно звільнених на Херсонщині населених пунктів.

Вона позитивно оцінила темпи євроінтерграції України.

15 вересня Німеччина знайшла ще одну причину, щоб не постачати Україні танки Leopard

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