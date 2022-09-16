Якщо Україна просить танки, — дайте їм їх, - Урсула фон дер Ляєн в інтерв'ю Bild
Президентка Європейської комісії проти позиції відмовок Німеччини, яка шукає причин для відмови постачати в Україну бойові танки
Про це Урсула фон дер Ляєн заявила в інтерв'ю Bild.
"Якщо вони (українці. - Ред.) кажуть, що їм потрібні бойові танки, тоді ми повинні поставитись до цього серйозно і надати їх їм", – сказала президентка Єврокомісії.
Вона додала, що Україна точно знає, чого вона потребує "для захисту людей і себе".
"Я підтримую, щоб європейські держави постачали те, чого Україна справді потребує. Зрештою, українці доводять, що можуть себе захистити, якщо мають правильні військові засоби", – сказала Урсула фон дер Ляєн.
"Я твердо переконана, що Україна переможе, а Путін – програє. В України надзвичайна мотивація. Вони знають, за що б’ються. І друзі по всьому світу роблять усе, аби гарантувати, що Україна отримує належні збройні системи", – сказала президентка Єврокомісії.
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