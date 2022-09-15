Про це фон дер Ляєн заявила на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

"Процес приєднання триває успішно. Навдивовижу бачити швидкість, рішучість, точність, із якою ви прогресуєте. І, як ви знаєте, ми підтримуємо вас, де можемо. Я не повинна говорити прискорити процес, тому що ви самі прискорюєте його. Це дуже добре", - сказала вона.

За її словами, паралельно Україна та ЄС домовилися, що мають працювати якнайбільше, щоб переконатися, що в Україні більше бізнесу, більше доходу, що означає настільки безперешкодний доступ до європейського єдиного ринку, наскільки можливо для України.

"Ми зробили вже багато. Ви згадали електромережі. Ви можете згадати, що на початку цієї жахливої війни все ще існував план, що 2024 року українська електромережа буде приєднана до європейської. Ми зробили це за два тижні, це було чудово. І відтоді, навіть краще, Україна постачає електрику ЄС. Ми хочемо це покращити та збільшити, і це створює стабільний потік доходів, наприклад Україні", - наголосила фон дер Ляєн.

15 вересня очільниця Єврокомісії прибула до Києва, президент Зеленський обговорив з Урсулою фон дер Ляєн питання енергетичної безпеки, нагородив її орденом Ярослава Мудрого I ступеня та пригостив динями та кавунами з нещодавно звільнених на Херсонщині населених пунктів.

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