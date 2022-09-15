Про це пише Bild з посиланням на співголову Соціал-демократичної партії Німеччини Ларса Клінґбайля.

За словами політика, уряд є одностайним у рішення, що на сьогодні основні бойові танки Leopard II не будуть надані Україні.

Однією з причин, пояснює Клінґбайль, є те, що підготовка роботи на цих бойових танках займає надто багато часу, щоб мати якийсь ефект на цьому етапі війни.

За словами співголови СДПН, під час тренувань на Panzerhaubitze 2000 українські військові самі просили, щоби їх тренували довше, ніж планувалося.

7 вересня Німеччина передала Україні радар COBRA і ще п’ять зеніток Gepard. У середині липня офіційний Берлін опублікував список озброєння, яке ще планує поставити Україні, серед яких були 30 ЗСУ Gepard.

12 вересня міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт відхилила запит України у постачанні бойових танків.

15 вересня стало відомо, що Німеччина надасть Україні ще дві РСЗВ Mars II і 50 бронеавтомобілів Dingo, в яких раніше відмовила.

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