Міністерка оборони Німеччини відхилила вимоги поставити Україні бойові танки
Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт відхилила запит України у постачанні бойових танків
Про це повідомляє Reuters.
Вона зазначила, що: "досі жодна країна не постачала західні бойові машини піхоти чи основні бойові танки".
"Ми домовилися з нашими партнерами, що Німеччина не вживатиме таких дій в односторонньому порядку", — сказала вона.
- Нагадаємо, Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Німеччину наблизити перемогу України шляхом посилення військової підтримки та тиску на РФ
- Німеччина відмовила Україні в поставках бронеавтомобілів Dingo - ЗМІ
- 7 вересня Німеччина передала Україні радар COBRA і ще п’ять зеніток Gepard. У середині липня офіційний Берлін опублікував список озброєння, яке ще планує поставити Україні, серед яких були 30 ЗСУ Gepard.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.81
Купівля 39.81Продаж 40.72
-
EUR
Купівля 39.71Продаж 40.92
- Актуальне
- Важливе