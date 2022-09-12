Міністерка оборони Німеччини відхилила вимоги поставити Україні бойові танки

Про це повідомляє Reuters.

Вона зазначила, що: "досі жодна країна не постачала західні бойові машини піхоти чи основні бойові танки".

"Ми домовилися з нашими партнерами, що Німеччина не вживатиме таких дій в односторонньому порядку", — сказала вона.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Німеччину наблизити перемогу України шляхом посилення військової підтримки та тиску на РФ

Німеччина відмовила Україні в поставках бронеавтомобілів Dingo - ЗМІ

7 вересня Німеччина передала Україні радар COBRA і ще п’ять зеніток Gepard. У середині липня офіційний Берлін опублікував список озброєння, яке ще планує поставити Україні, серед яких були 30 ЗСУ Gepard.

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