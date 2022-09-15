Німеччина надасть Україні ще дві РСЗВ Mars II і 50 бронеавтомобілів Dingo, в яких раніше відмовила
Німеччина вперше з початку російського вторгнення в Україну передасть ЗСУ бронетехніку. Йдеться про 50 бронеавтомобілів Dingo
Про це заявила міністр оборони країни Крістін Ламбрехт, пише BILD.
За даними видання, постачання цих бронемашин з кінця липня розглядалися як альтернатива передачі Україні бронетранспортерів Fuchs. Dingo – це броньована та опціонально озброєна колісна техніка, яка використовується для патрулювання та розвідки. Німецька армія має понад 500 автомобілів Dingo у різних модифікаціях.
Крім цього, німці передадуть Україні ще дві реактивні системи залпового вогню MARS і близько 200 ракет. Підготовка екіпажів триватиме у Німеччині і почнеться вже у вересні.
Під час свого виступу на конференції Бундесверу Ламбрехт високо оцінила успіхи української армії під час контрнаступу. Видання припускає, що саме ця операція ЗСУ стала ключовим чинником у рішенні німців передати бронетехніку, тому що усього кілька тижнів тому Німеччина була проти цього.
Водночас Ламбрехт виключила можливість постачань Україні бойових машин піхоти Marder. Вона заявила, що у Міноборони вже на фінішній прямій угоди з Грецією, яка отримає 40 Marder, а свої 40 радянських БМП-1 передасть Україні.
- 7 вересня Німеччина передала Україні радар COBRA і ще п’ять зеніток Gepard. У середині липня офіційний Берлін опублікував список озброєння, яке ще планує поставити Україні, серед яких були 30 ЗСУ Gepard.
- 12 вересня міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт відхилила запит України у постачанні бойових танків.
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