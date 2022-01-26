"єПідтримка": упродовж двох днів українці витратили на ліки понад 6,5 млн грн

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.



"З 24 січня уряд розширив ініціативу на громадян віком від 60 років. Лише за два дні українці купили ліків за кошти програми "єПідтримка" на понад 6,5 млн грн", - розповів він.



Денис Шмигаль наголосив, що уряд і надалі підтримуватиме громадян і бізнес в умовах пандемії.



"Програма Президента "єПідтримка" виявилася вкрай успішною та популярною. Наразі понад 7,5 млн українців подали заявки на отримання виплат. 1,7 млрд грн вже витрачено", - зазначив він.



За словами прем'єр-міністра, уряд збирається розширити програму "єПідтримка" на підлітків з одночасним додаванням до напрямків можливих витрат на освітні послуги.



"З ініціативи президента Володимира Зеленського плануємо розширити програму і на комунальні послуги", - додав Денис Шмигаль



Він нагадав, що президент Володимир Зеленський анонсував 500 грн виплат за вакцинацію бустерною дозою, і зауважив, що Кабмін зараз активно працює на запровадженням цієї ініціативи.

Нагадаємо, у межах проєкту "єПідтримка" старші за 60 років громадяни можуть витратити 1 тис. грн за повну вакцинацію від COVID-19 на купівлю ліків.

З 24 січня громадяни України віком від 60 років можуть купувати ліки за виплатою з "єПідтримки".

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