єПідтримка: від 24 січня українці віком від 60 років можуть витратити гроші за вакцинацію на ліки
Відсьогодні, 24 січня, громадяни України віком від 60 років можуть купувати ліки за виплатою єПідтримки
Про це інформує Мінцифри.
"Відсьогодні українці віком від 60 років можуть купити ліки в аптеках за 1000 грн єПідтримки", - йдеться в повідомленні.
Ліки можна буде придбати онлайн або офлайн, за рецептом лікаря чи без нього.
Під час платежу банк перевірятиме вік людини. Неважливо, коли була оформлена картка. Головне, щоб на момент придбання ліків покупцеві виповнилось 60 років. Також людина повинна мати повний курс вакцинації та "зелений" COVID-сертифікат у застосунку "Дія".
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