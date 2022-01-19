єПідтримка: вакциновані українці віком від 60 років зможуть витратити гроші на ліки з 24 січня

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



"З 24 січня повністю вакциновані українці віком від 60 років зможуть витратити 1000 грн на ліки", - зазначив він.



За словами прем'єр-міністра, 19 січня Кабмін схвалив усі необхідні для цього рішення.



"Також плануємо розширити програму на дітей віком від 12 до 17 років. Для цього оформили відповідне протокольне доручення", - додав Денис Шмигаль.



Він нагадав, що МОЗ полегшило доступ підлітків до вакцинації проти COVID-19.



"Відтепер не потрібна обов’язкова наявність усіх щеплень", - пояснив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, у понеділок, 13 грудня, в Україні стартував проєкт єПідтримка з виплати повністю вакцинованим українцям по 1 тис. грн. Подати заявку на отримання коштів можуть громадяни України віком від 18 років, які мають "зелені" сертифікати вакцинації. Заявку потрібно подавати у застосунку "Дія". Витратити ці кошти можна на театри, кіно, музеї, спортзали, концерти, книги та внутрішні перевезення.

У межах проєкту єПідтримка старші за 60 років громадяни зможуть витратити 1 тис. грн за повну вакцинацію від COVID-19 на купівлю ліків.

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