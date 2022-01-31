"єПідтримка": від старту програми найбільше грошей українці витратили на книжки

Про це повідомляє пресслужба президента.



"7,8 млн українців уже подали заявки на отримання грошових виплат за ініційованою президентом програмою "єПідтримка". 7,3 млрд грн переказано на рахунки, з них майже 2 млрд грн - витрачено", - йдеться в заяві.



На сайті президента зауважили, що від 24 січня українці віком від 60 років за кошти з "єПідтримки" можуть купити ліки. На медпрепарати громадяни витратили 69 млн грн, що становить 3,4% від загальної суми.



"Загалом лідером за обсягом витрачених коштів залишається книжкова галузь. На придбання літератури українці спрямували 34,4% коштів", - додали в пресслужбі Володимира Зеленського.



У заяві наголосили, що найближчим часом Кабмін планує розширити програму виплат для вакцинованих на українців віком 14-18 років.

Нагадаємо 13 грудня 2021 року, в Україні стартував проєкт "єПідтримка" з виплати повністю вакцинованим українцям по 1 тис. грн. Подати заявку на отримання коштів можуть громадяни України віком від 18 років, які мають "зелені" сертифікати вакцинації. Заявку потрібно подавати у застосунку "Дія". Витратити ці кошти можна на театри, кіно, музеї, спортзали, концерти, книги та внутрішні перевезення. Люди віком від 60 років можуть купити за ці гроші ліки.

Програма "єПідтримка" триватиме до 18 грудня 2022 року.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb