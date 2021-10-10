Епіфаній на Покрову відвідає Миколаїв

Про це повідомляє Еспресо.TV.

В день свята у четвер, 14 жовтня, предстоятель помісної церкви очолить літургію в кафедральному соборі Касперівської ікони Божої Матері (вулиця Садова 12, місто Миколаїв), заявили в єпархії.



Початок богослужіння о 9:00.





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