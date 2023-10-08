"Епоха перемовин з дикунами завершилася". Влада Ізраїлю вважає ХАМАС жорстокішим за ІДІЛ й вирішила його "повністю стерти"

Його слова наводить агенція Reuters.

"Це військові злочини, кричущі задокументовані військові злочини", - сказав Ердан.

"Ера перемовин із цими дикунами закінчилася", - додав він.

За словами Гілада Ердана, "настав час знищити терористичну інфраструктуру ХАМАС, повністю її стерти, щоб такі жахи ніколи не повторювалися".

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При цьому він заявив про недостатню підтримку Ізраїлю з боку Радбезу ООН.

"Ізраїль має одну єдину вимогу. Військові злочини ХАМАС мають бути беззастережно засуджені. Ізраїль має отримати стійку підтримку, щоб захистити себе, щоб захистити вільний світ", - сказав Гілад Ердан, виступаючи перед екстреним засіданням Ради безпеки ООН щодо ситуації на Близькому Сході.

"Після Голокосту світ присягнув: "Ніколи знову". Цей орган, ООН, був створений на попелі Голокосту. Однак учора ми спостерігали, як сотні євреїв було холоднокровно вбито", - цитує Ердана телеканал CNN.

Як наголосив Гілад Ердан, "Рада безпеки ООН має дуже коротку пам'ять, коли справа стосується Ізраїлю".

ЦАГАЛ: "ХАМАС є більш варварським і жорстокішим, ніж ІДІЛ"

Речник ЦАГАЛу Даніель Хагарі в неділю, 8 жовтня, звернувся до міжнародних ЗМІ щодо нападу ХАМАС, внаслідок якого вже загинули понад 700 ізраїльтян. Про це передає ізраїльський "7 канал".

"Цими вихідними ХАМАС розпочав війну проти Ізраїлю з найжахливішою різаниною невинних мирних жителів в історії Ізраїлю. ХАМАС є більш варварським і жорстокішим, ніж ІДІЛ", - підкреслив він.

"Дозвольте мені бути абсолютно відвертим: Ізраїль відповість рішучістю та силою на їхні неспровоковані військові злочини. ХАМАС вбив сотні ізраїльтян - чоловіків, жінок і дітей - й взяв десятки заручників у Газі. Цей жахливий терористичний акт вимагає сильної, рішучої та стійкої відповіді - саме це ми робимо і продовжуємо робити", - пояснив Хагарі.

"Наші ВПС атакують сотні об’єктів ХАМАСу та "Ісламського джихаду" у Газі. Ми дотримуємося міжнародного права, реалізуючи наше право та обов’язок захищати наших цивільних", - продовжив речник Армії оборони Ізраїлю.

"Попереду довгі та важкі дні. Ми заплатили високу ціну, але ми відновимо безпеку для народу Ізраїлю. Дозвольте мені повторити: ми відновимо безпеку для народу Ізраїлю", - підсумував Даніель Хагарі.