Про це повідомив BBC виконавчий директор ірландського лоукостера Ryanair Майкл О'Лірі.

Як йдеться у повідомленні, Ryanair більше не буде пропонувати рейси за найнижчими цінами через різке зростання вартості палива.

"Виконавчий директор Майкл О'Лірі каже, що ера квитків за €10 закінчилася. Середній тариф авіакомпанії зросте з приблизно €40 минулого року до приблизно €50 протягом наступних п’яти років", - сказав О'Лірі BBC.

О'Лірі вважає, що попри зростання вартості життя люди продовжуватимуть часто літати літаками.

"Зростання вартості палива, що підвищує ціни на авіаквитки, також збільшує рахунки домогосподарств за електроенергію, з’їдаючи наявні доходи людей. Але О'Лірі сказав, що попри це він очікує, що клієнти шукатимуть дешевші варіанти, а не скорочуватимуть рейси", - пише BBC.

Оскільки в останні десятиліття авіаквитки здешевшали, кількість рейсів зросла, і все більше людей здійснюють короткі перельоти за кордоном на додаток до щорічної відпустки. Такі авіакомпанії, як Ryanair, Easyjet, Vueling та Wizz Air, боролися за надання недорогих послуг.

"Немає сумніву, що на нижньому рівні ринку наші справді дешеві рекламні тарифи – за €1, за €0,99, навіть за €9,99 – я думаю, ви не побачите таких тарифів протягом наступних кількох років", - сказав пан О’Лірі в програмі BBC.

Раніше айбільший лоукостер Європи Ryanair прогнозувавв подорожчання авіаквитків у регіоні цього літа.

Лоукостер стане першою авіакомпанією, яка відновить польоти до України. Однак в компанії прогнозують, що авіарейси не відновляться до наступної зими.

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