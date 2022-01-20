Ryanair прогнозує зростання цін на авіаквитки цього літа
Найбільший лоукостер Європи Ryanair прогнозує подорожчання авіаквитків у регіоні цього літа
Про це повідомляє Reuters.
Авіакомпанія Ryanair очікує, що наступного літа кількість доступних місць для близькомагістральних рейсів в Європі скоротиться на 10-15%. Це призведе до зростання середніх тарифів у цьому секторі у порівнянні з рівнем до початку пандемії COVID-19.
"З макроекономічної точки зору в Європі менше місць, тому в цілому тарифи будуть вище. Так і повинно бути", - заявив виконавчий директор компанії Едді Вілсон.
Однак він не відповів на запитання, чи середні тарифи Ryanair будуть вищими.
- Нагадаємо, влітку Ryanair запустить 13 нових маршрутів із Києва, Львова, Одеси та Херсона.
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