Ryanair прогнозує зростання цін на авіаквитки цього літа

Про це повідомляє Reuters.



Авіакомпанія Ryanair очікує, що наступного літа кількість доступних місць для близькомагістральних рейсів в Європі скоротиться на 10-15%. Це призведе до зростання середніх тарифів у цьому секторі у порівнянні з рівнем до початку пандемії COVID-19.



"З макроекономічної точки зору в Європі менше місць, тому в цілому тарифи будуть вище. Так і повинно бути", - заявив виконавчий директор компанії Едді Вілсон.



Однак він не відповів на запитання, чи середні тарифи Ryanair будуть вищими.



Нагадаємо, влітку Ryanair запустить 13 нових маршрутів із Києва, Львова, Одеси та Херсона.