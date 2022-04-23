Ердоган назвав найкоротший шлях до припинення війни Росії проти України
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган назвав продовження переговорів у Стамбулі найкоротшим шляхом до припинення російської агресії проти України
Про це повідомляє Anadolu.
Президент Туреччини 22 квітня під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте заявив, що стамбульський переговорний процес залишається найкоротшим шляхом до припинення війни Росії проти України.
За словами Ердогана, Анкара підтримує контакти з Києвом та Москвою щодо формування гуманітарних коридорів в Україні.
Президент Туреччини закликав до продовження консультацій щодо кроків, які допоможуть покласти край війні та мінімізувати її глобальні наслідки.
- 19 квітня Реджеп Тайіп Ердоган запевнив, що Туреччина докладатиме зусиль для припинення бойових дій в Україні і досягнення миру.
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