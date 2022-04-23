Ердоган назвав найкоротший шлях до припинення війни Росії проти України

Про це повідомляє Anadolu.

Президент Туреччини 22 квітня під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте заявив, що стамбульський переговорний процес залишається найкоротшим шляхом до припинення війни Росії проти України.

За словами Ердогана, Анкара підтримує контакти з Києвом та Москвою щодо формування гуманітарних коридорів в Україні.

Президент Туреччини закликав до продовження консультацій щодо кроків, які допоможуть покласти край війні та мінімізувати її глобальні наслідки.

19 квітня Реджеп Тайіп Ердоган запевнив, що Туреччина докладатиме зусиль для припинення бойових дій в Україні і досягнення миру.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb