Ердоган поскаржився на прапори "кольору ЛГБТ" в залі ООН

Про це пише Reuters.

Зазначається, що Ердоган хотів поговорити щодо цього з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

"Одна з проблем, яка мене найбільше турбує... це те, що, заходячи до Генеральної Асамблеї ООН, ви бачите кольори ЛГБТ на сходах та в інших місцях", - сказав він.

Деякі дипломати ООН припустили, що Ердоган, ймовірно, переплутав 17 різних кольорів, пов’язаних із Цілями сталого розвитку – та декоруванням частин штаб-квартири ООН, включаючи сходи, для саміту, який відбувся на початку цього тижня – з кольорами веселки Прайду, пов’язаними з правами ЛГБТК.