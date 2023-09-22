Ердоган поскаржився на прапори "кольору ЛГБТ" в залі ООН
Президент Туреччини Реджеп Ердоган поскаржився на те, що йому було не зручно знаходитися в залі ООН, де, за його словами, були "кольори ЛГБТ"
Про це пише Reuters.
Зазначається, що Ердоган хотів поговорити щодо цього з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.
"Одна з проблем, яка мене найбільше турбує... це те, що, заходячи до Генеральної Асамблеї ООН, ви бачите кольори ЛГБТ на сходах та в інших місцях", - сказав він.
Деякі дипломати ООН припустили, що Ердоган, ймовірно, переплутав 17 різних кольорів, пов’язаних із Цілями сталого розвитку – та декоруванням частин штаб-квартири ООН, включаючи сходи, для саміту, який відбувся на початку цього тижня – з кольорами веселки Прайду, пов’язаними з правами ЛГБТК.
- Нагадаємо, що 22 вересня Ердоган сказав, що не поділяє думки про негативне ставлення до лідера терористичної держави Росії Володимира Путіна.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.53 Купівля 37.53Продаж 38.28
- EUR Купівля 40.29Продаж 41.24
- Актуальне
- Важливе