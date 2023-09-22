Ердоган заявив, що не поділяє негативного ставлення до Путіна
Президент Туреччини Реджеп Ердоган сказав, що не поділяє думки про негативне ставлення до лідера терористичної держави Росії Володимира Путіна
Про це повідомляє Bloomberg.
"І лідери, і прем'єр-міністри (ред. - інших держав) мають негативне ставлення до Путіна. Звичайно, у нас не однакове ставлення. Я не вважаю таке ставлення правильним. Тому що Росія – не звичайна країна", – сказав президент Туреччини Реджеп Ердоган.
За словами Ердогана, Росія є одним із провідних виробників зерна у світі, тому "зараз таку країну не можна ігнорувати".
"Ми продовжимо наші відносини з Росією в позитивному ключі", – сказав Ердоган стосовно прагнення Туреччини стати хабом для експорту природного газу в Європу й залежність Анкари від імпорту російського газу.
- 19 вересня президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Росії можна довіряти так само як і Заходу, а російський диктатор Володимир Путін насправді теж прагне якнайшвидшого завершення війни в Україні.
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