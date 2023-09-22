Ердоган заявив, що не поділяє негативного ставлення до Путіна

Про це повідомляє Bloomberg.

"І лідери, і прем'єр-міністри (ред. - інших держав) мають негативне ставлення до Путіна. Звичайно, у нас не однакове ставлення. Я не вважаю таке ставлення правильним. Тому що Росія – не звичайна країна", – сказав президент Туреччини Реджеп Ердоган.

За словами Ердогана, Росія є одним із провідних виробників зерна у світі, тому "зараз таку країну не можна ігнорувати".

"Ми продовжимо наші відносини з Росією в позитивному ключі", – сказав Ердоган стосовно прагнення Туреччини стати хабом для експорту природного газу в Європу й залежність Анкари від імпорту російського газу.