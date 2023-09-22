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Війна з Росією: хроніка
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Ердоган заявив, що не поділяє негативного ставлення до Путіна

22 вересня, 2023 п'ятниця
01:25
Світ Реджеп Ердоган та Путін

Президент Туреччини Реджеп Ердоган сказав, що не поділяє думки про негативне ставлення до лідера терористичної держави Росії Володимира Путіна

Про це повідомляє Bloomberg.

"І лідери, і прем'єр-міністри (ред. - інших держав) мають негативне ставлення до Путіна. Звичайно, у нас не однакове ставлення. Я не вважаю таке ставлення правильним. Тому що Росія – не звичайна країна", – сказав президент Туреччини Реджеп Ердоган.

За словами Ердогана, Росія є одним із провідних виробників зерна у світі, тому "зараз таку країну не можна ігнорувати".

"Ми продовжимо наші відносини з Росією в позитивному ключі", – сказав Ердоган стосовно прагнення Туреччини стати хабом для експорту природного газу в Європу й залежність Анкари від імпорту російського газу.

  • 19 вересня президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Росії можна довіряти так само як і Заходу, а російський диктатор Володимир Путін насправді теж прагне якнайшвидшого завершення війни в Україні.
Росія
Володимир Путін
Туреччина
Війна з Росією
Реджеп Ердоган
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