"У мене немає причин не довіряти": Ердоган заявив, що Путін хоче закінчення війни

Про це він сказав в інтерв'ю американській PBS, цитує LIGAnet.

За словами Ердоган, тільки лідери обох сторін зможуть сказати, коли закінчиться війна Росії проти України. Водночас президент Туреччини очікує, що війна триватиме ще "довгий час".

"Нам би дуже хотілося сподіватися, що війна закінчиться якнайшвидше. І Путін насправді теж виступає за якнайшвидше припинення цієї війни", – сказав він.

Ердоган також заявив, що Росії "можна довіряти так само як і Заходу". Водночас він зазначив, що Захід начебто обдурив багаторічні сподівання Туреччини на її вступ до Євросоюзу.

"У мене немає причин їм (Росії, – ред.) не довіряти. Росія надійна настільки ж, наскільки й Захід. Останні пів століття ми чекали на порозі ЄС. І зараз я довіряю Росії настільки ж, наскільки я довіряю Заходу", – додав турецький лідер.

Президент Туреччини не погодився із зауваженням журналістки, що Путіну не можна довіряти через вихід РФ із зернової угоди та вторгнення в Україну. За його словами, оловина постачання природного газу до Туреччини приходить з Росії

"А це означає, що у нас є солідарність. Ми спільно йдемо вперед і також співпрацюємо в галузі оборонної промисловості", – наголосив Ердоган.

Він також зазначив. що його політика, "наскільки це можливо, полягає у встановленні контактів із країнами всього світу на основі безпрограшного сценарію".

"Так само як у мене хороші відносини зі США, у мене будуть хороші відносини й з Росією", – констатував лідер Туреччини.

Що відомо про зустріч Ердогана та Путіна

16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках чорноморської ініціативи. А вже 17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

У серпні повідомлялося про те, що країни Південної Африки намагаються переконати Росію повернутися до переговорів щодо угоди про безпечний експорт зерна з портів Чорного моря, від якої вона відмовилася в липні.

Уже 9 серпня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про намір відновити зернову угоду в "розширеному масштабі" і закликав західні країни "виконати обіцянки".

18 серпня стало відомо, що Росія, Туреччина та Катар імовірно готують нову зернову угоду без України. Також повідомлялося, що Туреччина працює над тим, щоб відновити експорт сільськогосподарської продукції з України, адже розірвання "зернової угоди" може призвести до глобальних наслідків, а ціна на зерно у світі піднялася на 15%.

29 серпня у партії Ердогана підтвердили його зустріч з Путіним у Сочі.

Водночас у Москві, напередодні зустрічі лідерів РФ та Туреччини, зустрілись очільники МЗС країн. Вони обговорили "зернову угоду" та шляхи досягнення миру в Україні.

3 вересня стало відомо, що однією з тем обговорення Ердогана та Путіна стане обмін полоненими.

4 вересня Ердоган за підсумками зустрічі з Путіним висловив сподівання на досягнення в короткі терміни домовленості щодо чорноморської зернової ініціативи.

Згодом Ердоган заявив, що на горизонті немає "жодної обнадійливої перспективи миру" у війні Росії проти України.