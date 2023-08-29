У партії Ердогана підтвердили його зустріч з Путіним у Сочі

Про це підтвердив у понеділок речник правлячої Партії справедливості та розвитку Туреччини (Партія справедливості та розвитку) Омер Челік, пише Daily Sabah.

"Президент Ердоган досі вів інтенсивну дипломатичність, щоб допомогти запобігти глобальній продовольчій кризі", — сказав Челік журналістам в Анкарі після засідання Центрального комітету з прийняття рішень та адміністративного комітету партії.

За словами Челіка, зустріч відбудеться в Сочі.

Його зауваження прозвучали на тлі того, що останніми тижнями Анкара активізувала свої зусилля щодо відновлення зернового коридору, який був створений за посередництва Туреччини та ООН у липні 2022 року, щоб допомогти пом’якшити глобальну продовольчу кризу. Він дозволяв поставки зерна з чорноморських портів України, поки Росія не вийшла з угоди минулого місяця, скаржачись, що вона не може експортувати власне зерно та добрива, незважаючи на зобов’язання, взяті за угодою.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан у п’ятницю зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити угоду, а також його мирну формулу для припинення війни з Росією.

Що відомо про роботу зернового коридору

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

30 липня попри завершення зернової угоди, три цивільних вантажних судна іноземного походження пройшли російську блокаду в Чорному морі та стали на якір в одному з українських зернових портів у дельті Дунаю.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України. Ці маршрути будуть використовуватися в першу чергу для можливості виходу цивільних суден, які перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний з початку повномасштабного вторгнення Росії.

12 серпня Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди 16 липня 2023 року.

18 серпня стало відомо, що Росія, Туреччина та Катар готують нову зернову угоду без України.

Туреччина працює над тим, щоб відновити експорт сільськогосподарської продукції з України, адже розірвання "зернової угоди" може призвести до глобальних наслідків, нині ціна на зерно у світі вже піднялася на 15%.