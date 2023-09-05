Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Ердоган після розмови з Путіном: Немає жодної обнадійливої перспективи миру в Україні

Ердоган після розмови з Путіном: Немає жодної обнадійливої перспективи миру в Україні

5 вересня, 2023 вiвторок
16:18
Війна з Росією Ердоган, Путін, Туреччина, Росія, РФ, світ, зерно

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що на горизонті немає "жодної обнадійливої перспективи миру" у війні Росії проти України

Про це він сказав журналістам після візиту в Сочі та зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, передає CNN Tukr.

За словами Ердогана, позиція Туреччини щодо війни в Україні однозначна — "з першого дня ми завжди виступали за мир, діалог і дипломатію".

"Ми докладали величезних зусиль для запобігання подальшому кровопролиттю. Ми не підливали масла у вогонь, ми намагалися домогтися, щоб обидві сторони зустрілися. На жаль, війна, що триває вже 1,5 року, досі триває. На горизонті немає жодної обнадійливої перспективи миру", — сказав турецький президент.

Він зазначив, що Туреччина також готова зробити свій внесок у мирні переговори і продовжить свою роль посередника "у таких питаннях, як обмін полоненими та Запорізька АЕС".

Що відомо про зустріч Ердогана та Путіна

16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках чорноморської ініціативи. А вже 17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди. 

2 серпня повідомлялося про те, що країни Південної Африки намагаються переконати Росію повернутися до переговорів щодо угоди про безпечний експорт зерна з портів Чорного моря, від якої вона відмовилася в липні.

9 серпня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про намір відновити зернову угоду в "розширеному масштабі" і закликав західні країни "виконати обіцянки".

18 серпня стало відомо, що Росія, Туреччина та Катар імовірно готують нову зернову угоду без України.

20 серпня стало відомо, що Туреччина працює над тим, щоб відновити експорт сільськогосподарської продукції з України, адже розірвання "зернової угоди" може призвести до глобальних наслідків, а ціна на зерно у світі піднялася на 15%.

29 серпня у партії Ердогана підтвердили його зустріч з Путіним у Сочі.  

31 серпня у Москві, напередодні зустрічі Ердогана та Путіна, зустрілись очільники МЗС Туреччини та РФ. Вони обговорили "зернову угоду" та шляхи досягнення миру в Україні.

3 вересня стало відомо, що однією з тем обговорення Ердогана та Путіна стане обмін полоненими.

4 вересня Ердоган за підсумками зустрічі з Путіним висловив сподівання на досягнення в короткі терміни домовленості щодо чорноморської зернової ініціативи.

Реджеп Ердоган
переговори з РФ
Читайте також:
Поєдинок Усика з Дюбуа
5 вересня, 2023 вiвторок
Британський боксер Дюбуа оскаржив результат бою проти Усика
4 вересня, 2023 понедiлок
Польща почала видавати Україні громадян, які займалися переправленням нелегалів до Європи
4 вересня, 2023 понедiлок
"Це невідповідально": у Бундестазі заявили, що Шольц - єдиний, хто блокує поставки Taurus Україні
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.22
    Купівля 37.22
    Продаж 37.91
  • EUR
    Купівля 40.25
    Продаж 41.21
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
5 вересня
17:02
на фото: галерея
Після підриву в Новій Каховці ворог закрив "передвиборчий штаб"
17:01
Рустем Умєров
Зеленський вніс до Ради проєкт постанови щодо призначення Умєрова міністром оборони
16:58
Екс-очільник ЦРУ генерал Девід Петреус
Єдине "досягнення" Росії у війні – знищення Бахмута, - екс-директор ЦРУ
16:41
військовий шпиталь
Уряд підтримав дозвіл бойовим медикам переливати кров, МОЗ розширює навчальну програму
16:39
світ, Росія, Санкт-Петербург, вибух ,військкомат, бомбосховище
У Санкт-Петербурзі стався вибух у бомбосховищі біля військкомату
16:24
Зелена комета Нішимура наближається до Сонця: як побачити її з Землі
16:16
Оновлено
На фото: Юрій Афанасьєвський
На окупованій Луганщині підірвали очільника "митниці ЛНР": РФ заявила про затримання підозрюваної
16:11
Apple може випустити у 2024 році дешевшу серію MacBook
16:01
санкції проти Росії
Німецька компанія SAP відключить РЖД від свого програмного забезпечення
15:51
На фото: російський катер "Тунець" у Чорному морі
"Фінал один": Гуменюк прокоментувала знищення російського катера "Тунець" у Чорному морі
15:43
ЗСУ наступ
ЗСУ готуються відбивати наступ РФ на лінії Куп'янськ- Лиман, - Маляр
15:40
Мінекономіки
Бізнес відновлюється: кількість ФОПів в Україні перевищила довоєнні показники
15:32
Церемонія нагородження 25 кращих роботодавців для ветеранів
Найкращі роботодавці для ветеранів: опубліковано рейтинг
15:08
Оновлено
Зникнення Каховського водосховища: у Міноборони заявили про негативний вплив на екосистему Херсонщини
15:05
Ексклюзив
У ЗСУ розповіли, що на Бахмутському напрямку ворог щодня втрачає позиції
15:04
Ексклюзив
окупанти Мелітополь
"Крематоріїв не вистачає, спалюють солдатів просто у свинарнику": Федоров про російську армію на ТОТ Запорізької області
15:03
Бен Воллес
Бен Воллес висміяв Путіна за те, що він випрошував у КНДР застарілу зброю
15:02
Оновлено
АМКУ
ВРУ підтримала звільнення голови АМКУ Піщанської
15:00
Протиповітряний комплекс "IRIS-T"
Через війну в Україні в Німеччині вирішили наростити виробництво систем ППО IRIS-T
14:50
обстрілял Херсонщини
Росіяни вдарили по Іванівці на Херсонщині: поранено двох жінок
14:40
Зеленський відвідав бригади на Бахмутському напрямку
Зеленський і Сирський відвідали бригади, які воюють на Бахмутському напрямку
14:40
Анонс
Київський Безпековий Форум
Київський Безпековий Форум проведе подію за участю екс-очільника ЦРУ: о 15.00 розпочнеться пряма трансляція
14:39
Tesla
Tesla подала до суду на китайську фірму через порушення технологічної таємниці
14:38
OPINION
Сергій Марченко
Чому Резніков був поганим міністром
14:37
Рустем Умєров
Парламент звільнив голову Фонду держмайна Рустема Умєрова
14:34
СБУ повідомила про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману
14:29
мародер
У Токмаку окупанти пограбували ковальсько-штампувальний завод
14:14
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Оцінка придатності до війська: в Медсилах ЗСУ пояснили, кого стосуються зміни в переліку хвороб
14:12
Сергій Суровікін
Суровікіна звільнили з-під варти, проте він більше не має військових перспектив, — NYT
14:00
Верховна Рада
Українським нардепам, за деякими винятками, заборонили їздити до Польщі, – Onet
13:58
Оновлено
Олексій Резніков
Рада звільнила міністра оборони Резнікова
13:47
Всеволод Князєв
Ексголові Верховного Суду Князєву зменшили розмір застави
13:43
Польща кордон
Намагався розпиляти паркан: білоруський військовий перетнув кордон Польщі
13:26
потяг_Укрзалізниця
Укрзалізниця призначила додаткові потяги з Києва до Харкова
13:20
Вадим Рабінович
Екснардепа від ОПЗЖ Рабіновича оголосили в розшук
13:20
Німеччина Україна
В Україну з Німеччини прибула партія боєприпасів для зенітних самохідних установок Gepard
13:10
Каховська ГЕС
Підрив Каховської ГЕС: у Міноборони заявили, що кількість загиблих може бути значно більшою
13:00
ЗСУ війна фронт
Знищили 13 ворогів і двох узяли в полон: в "Азові" поділилися деталями штурму на одному з напрямків фронту
12:57
Коригувальниця російських обстрілів Харкова сяде у в'язницю на 11 років
12:57
Перевезення квадроциклами, втеча лісом, фейкові студентські квитки: СБУ викрила ще п’ять схем ухилення від мобілізації
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV