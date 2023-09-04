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Ердоган розповів про результати обговорення з Путіним "зернової угоди"

4 вересня, 2023 понедiлок
21:29
Війна з Росією

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган за підсумками зустрічі з очільником РФ Володимиром Путіним висловив сподівання на досягнення в короткі терміни домовленості щодо чорноморської зернової ініціативи

Про це Ердоган написав у Twitter.

"Одним із питань, на якому ми зосередилися, була активізація Чорноморської ініціативи. У цьому контексті, консультуючись з ООН, ми підготували новий пакет пропозицій, який передбачає значний прогрес. Як Туреччина, я вірю, що ми досягнемо рішення, яке відповідатиме очікуванням, за короткий час", - написав Ердоган.

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Крім того, Ердоган заявив про плани посилювати економічну співпрацю Туреччини з РФ.

"Ми хочемо й надалі посилювати нашу багатовимірну співпрацю, особливо в торгівлі, енергетиці, сільському господарстві, туризмі, економіці та фінансах. Минулого року обсяг нашої двосторонньої торгівлі сягнув приблизно $69 млрд. Ми робимо тверді кроки до нашої мети в $100 млрд. За перші 7 місяців цього року до нашої країни приїхало 3,5 млн російських туристів. Я вважаю, що протягом періоду, що залишився, ця цифра ще зросте", - написав Ердоган.

Раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба висловив упевненість, що після зустрічі з Путіним Ердоган проведе розмову з Володимиром Зеленським.

Путін, своєю чергою, заявив, що РФ "готова розглянути можливість реанімувати "зернову угоду", а також звинуватив Захід у її блокуванні.

Що відомо про зустріч Ердогана та Путіна

16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках чорноморської ініціативи. А вже 17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди. 

2 серпня повідомлялося про те, що країни Південної Африки намагаються переконати Росію повернутися до переговорів щодо угоди про безпечний експорт зерна з портів Чорного моря, від якої вона відмовиласяв липні.

9 серпня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про намір відновити зернову угоду в "розширеному масштабі" і закликав західні країни "виконати обіцянки".

18 серпня стало відомо, що Росія, Туреччина та Катар імовірно готують нову зернову угоду без України.

20 серпня стало відомо, що Туреччина працює над тим, щоб відновити експорт сільськогосподарської продукції з України, адже розірвання "зернової угоди" може призвести до глобальних наслідків, а ціна на зерно у світі піднялася на 15%.

29 серпня у партії Ердогана підтвердили його зустріч з Путіним у Сочі.  

31 серпня у Москві, напередодні зустрічі Ердогана та Путіна, зустрілись очільники МЗС Туреччини та РФ. Вони обговорили "зернову угоду" та шляхи досягнення миру в Україні.

3 вересня стало відомо, що однією з тем обговорення Ердогана та Путіна стане обмін полоненими.

Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
Туреччина
зерно
експорт зерна
Реджеп Ердоган
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