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Очільники МЗС Туреччини та РФ зустрілися в Москві: говорили про "зернову угоду" й мир в Україні

31 серпня, 2023 четвер
18:54
Війна з Росією Ердоган і Путін

У Москві, напередодні зустрічі Ердогана та Путіна, зустрілись очільники МЗС Туреччини та РФ вони обговорили "зернову угоду" та мир в Україні

Про це повідомляє CNN Turk.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан на спільній пресконференція заявив, що "зернова угода" займає важливе місце в порядку денному зустрічі, і сказав: "Туреччина докладає великих зусиль для відновлення угоди".

Підкреслюючи, що "зернова угода" надзвичайно важлива як для світової продовольчої безпеки, так і для стабільності та миру в Чорному морі, міністр Фідан сказав: "Ми уважно розглядаємо можливості, які можуть виникнути, щоб зробити серйозні кроки в цьому питанні. ООН активно працює над угодою. Наші друзі підтримують зв’язок із Гутеррешем та його командою".

Він підкреслив, що переговори проходять дуже складно:

"Це дуже складний процес. Там так багато деталей. Ми обговорювали ці питання з міністром та його командою. Коли наш президент пан Ердоган і пан Путін зустрінуться, вони обговорять це питання більш детально. Наша робота триватиме, і ця угода надзвичайно важлива як для світової продовольчої безпеки, так і для стабільності Чорного моря".

Фідан додав, що Туреччина продовжуватиме виконувати роль посередника у переговорах про мир в Україні, коли виникнуть необхідні умови.

Міністр Фідан сказав, що сьогоднішній візит є підготовкою до запланованої зустрічі президента Ердогана та президента Росії Путіна в Сочі. Також заявив, що завтра зустрінеться з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.

Своєю чергою Сергій Лавров заявив, що докладно обговорив із главою МЗС Туреччини ситуацію навколо України, роз'яснив неможливість просування "Формули Зеленського", інформує ТАСС.

Водночас за словами очільника МЗС, РФ "довела до турецької сторони розуміння того, що Захід має зробити для відновлення "зернової угоди".

Особливо Лавров наголосив, що обговорив з Фіданом постачання 1 млн тонн російського зерна до Туреччини за пільговою ціною, тобто альтернативну "зернову угоду" без участі України з гарантіями від Катару. У цьому контексті Лавров відзначив, що у нових пропозиціях щодо зернової угоди від очільника ООН не міститься гарантій.

Також він згадав давню тезу, що "Захід не хоче виявляти конструктивний підхід до умов РФ щодо зернової угоди, звучать лише обіцянки".

Що відомо про роботу зернового коридору

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно  продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

30 липня попри завершення зернової угоди, три цивільних вантажних судна іноземного походження пройшли російську блокаду в Чорному морі та стали на якір в одному з українських зернових портів у дельті Дунаю.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України. Ці маршрути будуть використовуватися в першу чергу для можливості виходу цивільних суден, які перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний з початку повномасштабного вторгнення Росії.

12 серпня Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди 16 липня 2023 року.

18 серпня стало відомо, що Росія, Туреччина та Катар імовірно готують нову зернову угоду без України.

Туреччина працює над тим, щоб відновити експорт сільськогосподарської продукції з України, адже розірвання "зернової угоди" може призвести до глобальних наслідків, нині ціна на зерно у світі вже піднялася на 15%.

25 серпня Зеленський зустрівся з головою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом. Політики зокрема обговорили "зернову угоду". Фідан заявив, що Анкара не бачить "жодної альтернативи" Чорноморській зерновій ініціативі – початковій угоді щодо зерна, яку Україна та Росія уклали за посередництва ООН та Туреччини.

4 вересня запланована зустріч Ердогана та Путіна. Вона мала б відбутись у Сочі і основним питанням постане відновлення "зернової угоди".

Україна
Туреччина
експорт зерна
переговори з РФ
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