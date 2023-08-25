Зеленський зустрівся з головою МЗС Туреччини: обговорили "зернову угоду" й Формулу миру
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом. Політики зокрема обговорили Чорноморську зернову ініціативу
Про це він повідомив у Telegram.
"Багато важливих питань: Формула миру, підготовка до Глобального саміту миру, ризики, пов’язані з російським блокуванням Чорноморського зернового коридору", - написав президент.
Зеленський подякував Туреччині за підтримку територіальної цілісності України та допомогу військовим.
Що відомо про роботу "зернового коридору"
17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.
30 липня попри завершення "зернової угоди", три цивільних вантажних судна іноземного походження пройшли російську блокаду в Чорному морі та стали на якір в одному з українських зернових портів у дельті Дунаю.
Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.
10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України.
16 серпня з Одеси вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії "зернової угоди". Того ж дня продовольча організація ООН наголосила на необхідності поновлення "зернової угоди" для виходу зі світової кризи.
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