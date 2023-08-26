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Туреччина не бачить альтернативи початковій зерновій ініціативі, - очільник МЗС Фідан

26 серпня, 2023 субота
05:10
Війна з Росією

Туреччина не бачить "жодної альтернативи" Чорноморській зерновій ініціативі – початковій угоді щодо зерна, яку Україна уклала з Росією

Про це під час візиту до Києва заявив 25 серпня міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомляє "Радіо свобода".

"Ми знаємо, що триває пошук альтернативних маршрутів (для транспортування зерна), але ми не бачимо альтернативи початковій ініціативі, оскільки вони (маршрути – ред.) несуть ризики", – сказав Фідан.

У липні Росія вийшла зі знакової угоди, яка дозволила Україні експортувати понад 30 мільйонів тонн зерна з трьох чорноморських портів. Ця дія Москви призвела до стрибка цін на зерно, що сильно вдарило по бідних країнах. Підтримана ООН угода була укладена за посередництва Туреччини, яка дотримувалася нейтральної лінії у війні.

Також Росія попередила, що може атакувати будь-які кораблі, які прямують до або з чорноморських портів України.

Цього місяця Україна відправила вантажне судно до Стамбула, щоб перевірити альтернативний маршрут, який, за повідомленнями, підтримується Сполученими Штатами. Тестовий рейс не заходив у міжнародні води, залишаючись у тих, що контролюються членами НАТО Румунією та Болгарією, – перш ніж досягти Туреччини.

Але Фідан, який 25 серпня зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, сказав, що Анкара зосереджена на відновленні початкової угоди.

Зеленський привітав "важливу", за його словами, зустріч з Фіданом. "Ми також говорили про ситуацію, яка склалася через підлі атаки Росії на експорт зерна в Чорноморському регіоні", – написав він у телеграм-каналі. Зеленський звинуватив Росію в "прорахованих" атаках, "спрямованих на провокування криз у різних регіонах світу".

Що відомо про роботу "зернового коридору"

17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

30 липня попри завершення "зернової угоди", три цивільних вантажних судна іноземного походження пройшли російську блокаду в Чорному морі та стали на якір в одному з українських зернових портів у дельті Дунаю.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України.

16 серпня з Одеси вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії "зернової угоди". Того ж дня продовольча організація ООН наголосила на необхідності поновлення "зернової угоди" для виходу зі світової кризи.

Туреччина
експорт зерна
Чорне море
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