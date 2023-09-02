У критичних випадках Путін здається під тиском і його погрози нічого не варті, - Макфол

Про це повідомив надзвичайний і повноважний посол США в Росії з 2011 по 2014 рік, директор Інституту міжнародних досліджень Фрімена-Сполі Стенфордського університету Майкл Макфол в ексклюзивному інтерв'ю на Еспресо.

Коментуючи питання щодо того, чого зараз найбільше може боятися Путін, а також, що може бути слабиною його правління, посол зазначив, що є кілька речей, які він хотів сказати про президента РФ та його "хоробрість".

"На Заході існує припущення, що Путін - це такий мачо, якого не можна заганяти в кут, бо йому потрібен простір. Дехто каже, що йому потрібна українська земля, щоб закінчити війну. Я абсолютно з цим не погоджуюся. Путін не такий уже й відчайдушний, як про нього думають. На думку спадають кілька прикладів, коли на нього тиснули, однак замість ескалації він відступав", - зазначив Макфол.

Він звернув увагу на те, як Путін вчинив із Пригожиним після того, як той очолив заколот у Росії і йшов на Москву та з Реджепом Таїпом Ердоганом, коли той попередив його щодо перевезення до Сирії російських літаків через турецьку територію.

"Путін жорстко виступив по телебаченню із закликом знищити заколотників. Однак через чотири години він уже вів переговори з Пригожиним. Те ж саме з Ердоганом кілька років тому, коли турецький президент попередив Путіна, щоб той припинив переганяти до Сирії свої літаки через турецьку територію. І врешті-решт йому це набридло, і він збив один з цих літаків. Путін багато чого тоді наговорив, але в результаті нічого так і не зробив", - додав посол.

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Майкл Макфол зазначив, що на днях у Південній Африці відбувся саміт БРІКС й те, що Путін відправив туди Лаврова, а сам виступив онлайн свідчить про те, що він боїться Міжнародного кримінального суду.

"Ми не бачимо сміливця, який кидає виклик Заходу, бачимо боягуза, який боїться Заходу. До нас має дійти, що Путіна боятися не варто і що можна сміливо кидати йому виклик і зрештою проганяти його. Отож, відповідаючи на ваше запитання, я думаю, що найбільше він боїться втрати Криму. Він боїться перенесення війни в Крим, у вашу країну, а не в його. Ось чого він боїться найбільше, тому що це підірвало б у Росії легітимність його війни", - наголосив він.

Щодо того, чи заведе Путіна в глухий кут втрата Криму, посол зазначив, що заведе, адже, з поміж усього іншого його нездатність утримати Крим стала б загрозливим наслідком для режиму.

Що відомо про БРІКС та саміт

Бразилія, Росія, Індія та Китай є засновниками БРІКC (англ. BRICS – скорочення від Brazil, Rusia, India, China, South Africa). Окрім геополітики, група фокусується на економічному співробітництві та збільшенні багатосторонньої торгівлі та розвитку.

Акронім БРІКC був придуманий у 2001 році тодішнім головним економістом Goldman Sachs Джимом О'Нілом у дослідницькій статті, яка підкреслювала потенціал зростання Бразилії, Росії, Індії та Китаю. Блок був заснований як неформальний клуб у 2009 році, щоб забезпечити платформу для своїх членів, щоб кинути виклик світовому порядку, де домінують Сполучені Штати та їхні західні союзники.

Його створення ініціювала Росія. Група не є офіційною багатосторонньою організацією, як ООН, Світовий банк або Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК). Глави держав і урядів країн-учасниць збираються щорічно, причому кожна країна бере на себе однорічне головування в групі.

Зазначимо, Південна Африка, найменший член з точки зору економічного впливу та чисельності населення, була першoю країною, що виграла від розширення блоку у 2010 році, коли угруповання стало відомим як БРІКС.

У середині квітня у ПАР наголошували, що ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, виданий судом у Гаазі, встромляє їм палиці в колеса напередодні саміту БРІКС у серпні.

1 травня влада Південно-Африканська Республіка неформально попередила РФ, що буде змушена заарештувати російського диктатора Путіна за ордером МКС, якщо він прилетить до країни на саміт БРІКС.

Наприкінці травня у ПАР заявили, що не скасовуватимуть рішень МКС, але нададуть дипломатичний імунітет учасникам саміту країн БРІКС у серпні.

А 14 липня Сиріл Рамафоса казав, що Путін особисто відвідає саміт БРІКС. А згодом президент ПАР Рамафоса заявив, що Кремль погрожував йому війною, якщо Путіна арештують під час саміту БРІКС.

Вже 19 липня стало відомо, що Путін відмовився летіти на саміт БРІКС до ПАР через те, що його можуть там арештувати на вимогУ МКС. Росію фізично представлятиме голова МЗС Сергій Лавров. Путін візьме участь онлайн. У Держдепі США назвали його "міжнародним ізгоєм".

Згодом стало відомо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто візьме участь у зустрічі лідерів країн БРІКС у ПАР.

21 серпня CNN писало, що неявка російського диктатора Володимира Путіна на саміт БРІКС свідчить про ізоляцію Росії та звуження горизонтів лідера РФ.

Також Financial Times припускало, що одразу кілька країн можуть запросити до БРІКС на саміті.

Російський диктатор Володимир Путін у зверненні до учасників саміту БРІКС заявив, що РФ готова повернутися до "зернової угоди", у разі виконання її вимог.

Глави Росії та Китаю планують використовувати БРІКС як інструмент протидії Заходу. Але їхньому союзу не довіряють Індія та Бразилія, які не хочуть ризикувати своїми відносинами з США та Європою, пише The Washington Post.

Шість країн - Аргентина, Єгипет, Іран, Ефіопія, Саудівська Аравія та ОАЕ - отримали запрошення вступити до групи країн БРІКС.

Пізніше, 24 серпня, стало відомо, що країни-лідери БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південно-Африканська Республіка) ухвалили підсумкову декларацію, в якій йдеться про посилення економічної співпраці, необхідність реформи ООН та "вирішення конфлікту" в Україні.