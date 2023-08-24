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Необхідність реформи ООН і посилення економічної співпраці: на саміті БРІКС ухвалили підсумкову декларацію

24 серпня, 2023 четвер
14:23
Світ саміт БРІКС

Країни-лідери БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південно-Африканська Республіка) ухвалили підсумкову декларацію, в якій йдеться про посилення економічної співпраці, необхідність реформи ООН та "вирішення конфлікту" в Україні

Про це йдеться в підсумковій декларації, ухваленій за підсумками саміту лідерів БРІКС у Йоганнесбурзі.

"Ми підтримуємо реформу ООН, щоб зробити її більш демократичною, представницькою, ефективною, а також збільшити представництво країн, які розвиваються у Раді Безпеки", - йдеться у документі.

Зазначається, що метою цього є "адекватна відповідь на глобальні виклики й підтримка амбіцій країн Африки, Азії та Латинської Америки, включаючи Бразилію, Індію і Південну Африку, в міжнародних справах та в ООН, зокрема в Раді Безпеки".

Також у декларації країни БРІКС наголосили на сприянні використанню місцевих валют у міжнародній торгівлі та фінансових операціях між ними та їхніми торговельними партнерами.

"Ми також сприяємо зміцненню мереж кореспондентських банківських відносин між країнами BRICS та можливості розрахунків у місцевих валютах", - йдеться в декларації.

Окрім того, лідери БРІКС доручили своїм міністрам фінансів та головам центробанків опрацювати інструменти та платформи для розрахунку в національних валютах. Вони повинні відзвітувати про виконану роботу до наступного саміту.

Також країни БРІКС закликали до мирного вирішення "конфлікту" в Україні через діалог і дипломатію.

"Ми із задоволенням відзначаємо відповідні пропозиції щодо посередництва та добрих послуг, спрямовані на мирне врегулювання конфлікту шляхом діалогу та дипломатії, включаючи Миротворчу місію африканських лідерів та запропонований нею шлях до миру", - йдеться у документі.

Наступний саміт БРІКС відбудеться у російській Казані: "Бразилія, Індія, Китай та ПАР заявляють про свою повну підтримку Росії у питанні головування у БРІКС у 2024 році та проведення XVI саміту БРІКС у місті Казані".

Що відомо про БРІКС та саміт 

Бразилія, Росія, Індія та Китай є засновниками БРІКC (англ. BRICS  – скорочення від Brazil, Rusia, India, China, South Africa). Окрім геополітики, група фокусується на економічному співробітництві та збільшенні багатосторонньої торгівлі та розвитку.

Акронім БРІКC був придуманий у 2001 році тодішнім головним економістом Goldman Sachs Джимом О'Нілом у дослідницькій статті, яка підкреслювала потенціал зростання Бразилії, Росії, Індії та Китаю. Блок був заснований як неформальний клуб у 2009 році, щоб забезпечити платформу для своїх членів, щоб кинути виклик світовому порядку, де домінують Сполучені Штати та їхні західні союзники.

Його створення ініціювала Росія. Група не є офіційною багатосторонньою організацією, як ООН, Світовий банк або Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК). Глави держав і урядів країн-учасниць збираються щорічно, причому кожна країна бере на себе однорічне головування в групі.

Зазначимо, Південна Африка, найменший член з точки зору економічного впливу та чисельності населення, була першoю країною, що виграла від розширення блоку у 2010 році, коли угруповання стало відомим як БРІКС.

У середині квітня у ПАР наголошували, що ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, виданий судом у Гаазі, встромляє їм палиці в колеса напередодні саміту БРІКС у серпні. 

1 травня влада Південно-Африканська Республіка неформально попередила РФ, що буде змушена заарештувати російського диктатора Путіна за ордером МКС, якщо він прилетить до країни на саміт БРІКС.

Наприкінці травня у ПАР заявили, що не скасовуватимуть рішень МКС, але нададуть дипломатичний імунітет учасникам саміту країн БРІКС у серпні.

А 14 липня Сиріл Рамафоса казав, що Путін особисто відвідає саміт БРІКС. А згодом президент ПАР Рамафоса заявив, що Кремль погрожував йому війною, якщо Путіна арештують під час саміту БРІКС.

Вже 19 липня стало відомо, що Путін відмовився летіти на саміт БРІКС до ПАР через те, що його можуть там арештувати на вимогУ МКС. Росію фізично представлятиме голова МЗС Сергій Лавров. Путін візьме участь онлайн. У Держдепі США назвали його "міжнародним ізгоєм".

Згодом стало відомо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто візьме участь у зустрічі лідерів країн БРІКС у ПАР. 

21 серпня CNN писало, що неявка російського диктатора Володимира Путіна на саміт БРІКС свідчить про ізоляцію Росії та звуження горизонтів лідера РФ.

Також Financial Times припускало, що одразу кілька країн можуть запросити до БРІКС на саміті.

Російський диктатор Володимир Путін у зверненні до учасників саміту БРІКС заявив, що РФ готова повернутися до "зернової угоди", у разі виконання її вимог.  

Глави Росії та Китаю планують використовувати БРІКС як інструмент протидії Заходу. Але їхньому союзу не довіряють Індія та Бразилія, які не хочуть ризикувати своїми відносинами з США та Європою, пише The Washington Post.  

Шість країн - Аргентина, Єгипет, Іран, Ефіопія, Саудівська Аравія та ОАЕ - отримали запрошення вступити до групи країн БРІКС.

Росія
Китай
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Індія
Бразилія
Африка
Війна з Росією
Економіка
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