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Кілька країн можуть запросити до БРІКС, - FT

21 серпня, 2023 понедiлок
07:34
Світ БРІКС

На саміті у Південно-Африканській республіці одразу кілька країн можуть запросити до БРІКС, однак офіційний список країн-кандидатів поки що не розголошується

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що офіційні заявки на вступ до БРІКС подали 23 країни. Наледі Пандор, міністр закордонних справ Південної Африки, заявив, що розглядати потенційне розширення БРІКС як антизахідний крок буде "вкрай неправильно". Однак західні столиці, ймовірно, розцінять можливе приєднання Ірану, Білорусі та Венесуели як крок до союзників Росії та Китаю.

Натомість лишається малоймовірним те, що всі 23 країни приєднаються одночасно. Проте, за словами чиновників, вони повинні знати, чому було прийнято рішення, щоб у разі майбутніх розширень кандидати знали пріоритетні питання. 

Очікується, що на саміті будуть узгоджені критерії приймання нових членів.

"Якщо ми розширимо БРІКС, щоб становити таку ж частку світового ВВП, як G7, тоді наш колективний голос у світі стане сильнішим", - сказав один китайський чиновник.

Як пише Financial Times, Аргентина, Саудівська Аравія та Індонезія претендують на членство у БРІКС з 2010 року.

Високопоставлений дипломат у Бразиліа сказав, що він хоче встановити чіткі умови як основу для будь-якого розширення. Однією з них може бути вимога до вступників приєднатися до Нового банку розвитку, шанхайського кредитора, заснованого БРІКС.

Водночас Саудівська Аравія вже веде переговори про те, щоб стати дев’ятим членом багатостороннього банку.

Анонімні джерела додали, що спільна валюта не стоїть на порядку денному, попри зростальне обурення домінуванням долара США серед членів. Замість ширшого поштовху до дедоларизації, саміт міг би зосередитися на пошуку угоди про те, що члени БРІКС повинні все частіше здійснювати розрахунки між собою у своїх місцевих валютах.

Що відомо про саміт БРІКС

Він пройде із 22 по 24 серпня. Очікується, що на саміті будуть присутні лідери інших членів економічного блоку БРІКС – президент Південної Африки Сиріл Рамафоса, лідер Китаю Сі Цзіньпін, президент Бразилії Луїс Лула да Сілва та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді.

У середині квітня у ПАР наголошували, що ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, виданий судом у Гаазі, встромляє їм палиці в колеса напередодні саміту БРІКС у серпні. 

1 травня влада Південно-Африканська Республіка неформально попередила РФ, що буде змушена заарештувати російського диктатора Путіна за ордером МКС, якщо він прилетить до країни на саміт БРІКС.

Наприкінці травня у ПАР заявили, що не скасовуватимуть рішень МКС, але нададуть дипломатичний імунітет учасникам саміту країн БРІКС у серпні.

А 14 липня Сиріл Рамафоса казав, що Путін особисто відвідає саміт БРІКС. А згодом президент ПАР Рамафоса заявив, що Кремль погрожував йому війною, якщо Путіна арештують під час саміту БРІКС.

Вже 19 липня стало відомо, що Путін відмовився летіти на саміт БРІКС до ПАР через те, що його можуть там арештувати на вимогУ МКС. Росію фізично представлятиме голова МЗС Сергій Лавров. Путін візьме участь онлайн. У Держдепі США назвали його "міжнародним ізгоєм".

Згодом стало відомо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто візьме участь у зустрічі лідерів країн БРІКС у ПАР. 

21 серпня CNN писало, що неявка російського диктатора Володимира Путіна на саміт БРІКС свідчить про ізоляцію Росії та звуження горизонтів лідера РФ.

Індонезія
Саудівська Аравія
Аргентина
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