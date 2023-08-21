Про це пише СNN.

Зазначається, що раніше Путін був фігурою, яка привертала увагу. Однак після вторгнення в Україну сприйняття його у світі стало іншим – він відсутній на світовій політичній арені.

Так, попри встановлення зв’язків із Китаєм та Іраном, Путін залишається на периферії. Важливим аспектом також є ситуація в Білорусі. При цьому він раніше заявив, що не вважає свою присутність у БРІКС "важливішою за мою присутність зараз у Росії".

Однак неявка диктатора на саміт БРІКС красномовно говорить про ізоляцію Росії - і про звуження горизонтів Путіна, кажуть у виданні.

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Попри можливе розчарування через низьку явку африканських лідерів на саміт Росія - Африка, Москва все ще робить ставку на підтримку з боку країн Африки, Латинської Америки та Азії, але тепер Путін втратив ще одну можливість просувати своє бачення, відзначає видання.

Кремль тим часом намагається довести, що його відмова їхати на БРІКС не пов'язана з ордером на його арешт від Міжнародного кримінального суду.

"Незалежно від мотивів, неявка Путіна на саміт не є вигідною для Москви. Але Росія наполегливо продовжує піар-кампанію, яка представляє Росію як рішучу антиколоніальну державу, що підтримує більш справедливий і рівноправний світовий порядок", - йдеться у статті.

Що відомо про саміт БРІКС

Він пройде із 22 по 24 серпня. Очікується, що на саміті будуть присутні лідери інших членів економічного блоку БРІКС – президент Південної Африки Сиріл Рамафоса, лідер Китаю Сі Цзіньпін, президент Бразилії Луїс Лула да Сілва та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді.

У середині квітня у ПАР наголошували, що ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, виданий судом у Гаазі, встромляє їм палиці в колеса напередодні саміту БРІКС у серпні.

1 травня влада Південно-Африканська Республіка неформально попередила РФ, що буде змушена заарештувати російського диктатора Путіна за ордером МКС, якщо він прилетить до країни на саміт БРІКС.

Наприкінці травня у ПАР заявили, що не скасовуватимуть рішень МКС, але нададуть дипломатичний імунітет учасникам саміту країн БРІКС у серпні.

А 14 липня Сиріл Рамафоса казав, що Путін особисто відвідає саміт БРІКС. А згодом президент ПАР Рамафоса заявив, що Кремль погрожував йому війною, якщо Путіна арештують під час саміту БРІКС.

Вже 19 липня стало відомо, що Путін відмовився летіти на саміт БРІКС до ПАР через те, що його можуть там арештувати за вимогою МКС. Росію фізично представлятиме голова МЗС Сергій Лавров. Путін візьме участь онлайн. У держдепі США назвали його "міжнародним ізгоєм".

Згодом стало відомо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто візьме участь у зустрічі лідерів країн БРІКС у ПАР.