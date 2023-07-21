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OPINION

Лідери БРІКС обрали свої інтереси, знехтувавши Росією

Олексій Голобуцький
21 липня, 2023 п'ятниця
10:05
Погляд Олексій Голобуцький

Цей саміт БРІКС розставив всі точки над "і" щодо реальних перспектив і впливовості цієї організації. І все — через питання участі Путіна на тлі ордера на його арешт від Міжнародного кримінального суду

1. Якби Путін приїхав, але його не заарештували, бо Рамафоса не наважився, — ПАР опинилася би під дуже жорстким пресингом Заходу, а це не те, що може собі дозволити ця держава. Події могли би розвиватися по-різному, але Рамафоса найпевніше для початку втратив би крісло. А взаємини ПАР з БРІКС значно ускладнились би й взагалі на тлі пертурбацій відійшли би на третій план.

2. Якби Путін приїхав — і його, відповідно до підписаних ПАР зобов'язань, таки заарештували за рішенням МКС — це, фактично, стало би кінцем БРІКС, адже продемонструвало нульову лояльність країн-членів одна до одної.

3. Путін не поїхав "за обопільною згодою з Рамафосою" - і це зафіксувало реалії: для ПАР взаємини з МКС і Заходом загалом мають набагато вищий пріоритет, ніж інтереси БРІКС, а тим більше Росії.

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Реалії гучно розвалили тези про неймовірну значущість БРІКС як нового потужного геополітичного гравця, альтернативи ЄС, Америці та навіть НАТО (останні місяці від російських експертів звучали дуже різноманітні та однаково пафосні версії перспектив БРІКС як партнера Росії і, звісно, під її чутливим керівництвом). Не вийде з БРІКС нового геополітичного лідера.

Бо насправді всі країни-учасниці розуміють для себе, що вчинили би абсолютно так само, як Рамафоса: обрали свій інтерес, а не Росії й БРІКС. А коли всі учасники альянсу розуміють, що цей альянс для них і для всіх інших нічого не вартий, — прогноз доволі очевидний.

Джерело

Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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