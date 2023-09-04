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У Сочі розпочались переговори Ердогана та Путіна

4 вересня, 2023 понедiлок
13:24
Світ Ердоган і Путін

У понеділок, 4 вересня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прибув з одноденним робочим візитом до міста Сочі на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним

Про це інформує ТАСС.

Президенти Росії та Туреччини Володимир Путін та Реджеп Тайїп Ердоган розпочали переговори. Зустріч відбувається у зеленій залі корпусу "Імперіал" сочинського санаторію "Русь".

За даними відомства, російський диктатор запропонував Ердогану приїжджати на відпочинок у Сочі.

Раніше в Anadolu писали, що в міжнародному аеропорту Сочі очільника турецької держави зустріли заступник губернатора Краснодарського краю Олександр Руппель, мер міста Олексій Копайгородський, заступник генерального директора департаменту державного протоколу МЗС РФ Ігор Богдашев, посол Туреччини в Москві Мехмет Самсар та інші.

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Як пише відомство, Ердогана супроводжують дружина Еміне, міністр закордонних справ Хакан Фідан, міністр енергетики та природних ресурсів Альпарслан Байрактар, міністр казначейства та фінансів Мехмет Шимшек, міністр національної оборони Яшар Гюлер, міністр промисловості та технологій Мехмет Фатіх Касір, міністр сільського та лісового господарства Ібрагім Юмаклі, міністр торгівлі Омер Болат, голова Національної розвідувальної організації (MIT) Ібрагім Калін, Халук Гьоргюн, керівник Директорату оборонної промисловості, та Фахреттін Алтун, керівник Директорату комунікацій Адміністрації Президента.

Турецький лідер під час одноденного візиту планує обговорити "зернову угоду" та війну РФ проти України. Повідомляється, що стан двосторонніх турецько-російських відносин, включаючи співпрацю у сферах енергетики, торгівлі, економіки та туризму.

Що відомо про зустріч Ердогана та Путіна

16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках ініціативи. А вже 17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди. 

2 серпня повідомлялося про те, що країни Південної Африки намагаються переконати Росію повернутися до переговорів щодо угоди про безпечний експорт зерна з портів Чорного моря, від якої вона відмовилася минулого місяця.

9 серпня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про намір відновити зернову угоду в "розширеному масштабі" і закликав західні країни "виконати обіцянки".

Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос в етері телеканалу "Еспресо" висловився, що результатом зустрічі Ердогана та Путіна може стати повернення РФ до "зернової угоди". 

18 серпня стало відомо, що Росія, Туреччина та Катар імовірно готують нову зернову угоду без України.

20 серпня стало відомо, що Туреччина працює над тим, щоб відновити експорт сільськогосподарської продукції з України, адже розірвання "зернової угоди" може призвести до глобальних наслідків, нині ціна на зерно у світі вже піднялася на 15%.

29 серпня у партії Ердогана підтвердили його зустріч з Путіним у Сочі.  

31 серпня у Москві, напередодні зустрічі Ердогана та Путіна, зустрілись очільники МЗС Туреччини та РФ, вони обговорили "зернову угоду" та мир в Україні.

3 вересня стало відомо, що однією з тем обговорення Ердогана та Путіна стане обмін полоненими.  

Економіка
Росія
Володимир Путін
Туреччина
МЗС
російська армія
експорт зерна
Війна з Росією
Реджеп Ердоган
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