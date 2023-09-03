У Сочі Ердоган говоритиме з Путіним про "зерновий коридор" та обмін полоненими

Про це повідомляє TRT Haber.

"Президент Ердоган завтра вирушить в Сочі, щоб зустрітися з президентом Росії Путіним. Ердоган і Путін обговорять майбутнє угоди про зерновий коридор", - повідомляє телеканал.

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Також очікується, що президенти Ердоган і Путін на зустрічі в Сочі детально обговорять питання двосторонніх відносин та регіональні питання, зокрема останні події російсько-української війни.

"Але найважливішим пунктом порядку денного буде зерновий коридор", - наголошує телеканал.

Також зазначається, що в порядку денному очікується розгляд питання обміну полоненими між Україною та Росією.

Що відомо про зустріч Ердогана та Путіна

16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках ініціативи. А вже 17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

2 серпня повідомлялося про те, що країни Південної Африки намагаються переконати Росію повернутися до переговорів щодо угоди про безпечний експорт зерна з портів Чорного моря, від якої вона відмовилася минулого місяця.

9 серпня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про намір відновити зернову угоду в "розширеному масштабі" і закликав західні країни "виконати обіцянки".

Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос в етері телеканалу "Еспресо" висловився, що результатом зустрічі Ердогана та Путіна може стати повернення РФ до "зернової угоди".

18 серпня стало відомо, що Росія, Туреччина та Катар імовірно готують нову зернову угоду без України.

20 серпня стало відомо, що Туреччина працює над тим, щоб відновити експорт сільськогосподарської продукції з України, адже розірвання "зернової угоди" може призвести до глобальних наслідків, нині ціна на зерно у світі вже піднялася на 15%.

29 серпня у партії Ердогана підтвердили його зустріч з Путіним у Сочі.

31 серпня у Москві, напередодні зустрічі Ердогана та Путіна, зустрілись очільники МЗС Туреччини та РФ, вони обговорили "зернову угоду" та мир в Україні.