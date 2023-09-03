Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією У Сочі Ердоган говоритиме з Путіним про "зерновий коридор" та обмін полоненими

У Сочі Ердоган говоритиме з Путіним про "зерновий коридор" та обмін полоненими

3 вересня, 2023 неділя
13:31
Війна з Росією Ердоган і Путін

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган здійснить завтра візит в Росію, де в Сочі зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним. Темами перемовин стане продовження дії Чорноморської зернової ініціативи та обмін полоненими

Про це повідомляє TRT Haber.

"Президент Ердоган завтра вирушить в Сочі, щоб зустрітися з президентом Росії Путіним. Ердоган і Путін обговорять майбутнє угоди про зерновий коридор", - повідомляє телеканал.

Читайте також: У критичних випадках Путін здається під тиском, і його погрози нічого не варті, - Макфол

Також очікується, що президенти Ердоган і Путін на зустрічі в Сочі детально обговорять питання двосторонніх відносин та регіональні питання, зокрема останні події російсько-української війни.

"Але найважливішим пунктом порядку денного буде зерновий коридор", - наголошує телеканал.

Також зазначається, що в порядку денному очікується розгляд питання обміну полоненими між Україною та Росією.

Що відомо про зустріч Ердогана та Путіна

16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках ініціативи. А вже 17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди. 

2 серпня повідомлялося про те, що країни Південної Африки намагаються переконати Росію повернутися до переговорів щодо угоди про безпечний експорт зерна з портів Чорного моря, від якої вона відмовилася минулого місяця.

9 серпня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про намір відновити зернову угоду в "розширеному масштабі" і закликав західні країни "виконати обіцянки".

Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос в етері телеканалу "Еспресо" висловився, що результатом зустрічі Ердогана та Путіна може стати повернення РФ до "зернової угоди". 

18 серпня стало відомо, що Росія, Туреччина та Катар імовірно готують нову зернову угоду без України.

20 серпня стало відомо, що Туреччина працює над тим, щоб відновити експорт сільськогосподарської продукції з України, адже розірвання "зернової угоди" може призвести до глобальних наслідків, нині ціна на зерно у світі вже піднялася на 15%.

29 серпня у партії Ердогана підтвердили його зустріч з Путіним у Сочі.  

31 серпня у Москві, напередодні зустрічі Ердогана та Путіна, зустрілись очільники МЗС Туреччини та РФ, вони обговорили "зернову угоду" та мир в Україні.

Світ
Україна
Росія
Володимир Путін
Туреччина
зерно
полонені
Реджеп Ердоган
Військові новини
Економіка
Світ про Україну
Читайте також:
Керченський міст
2 вересня, 2023 субота
Через Керч цілодобово йдуть колони з вантажівками окупантів, - ЗМІ
2 вересня, 2023 субота
На південному фронті визріває неприємна ситуація для росіян, - боєць ЗСУ
Мірча Луческу
1 вересня, 2023 п'ятниця
Суркіси прийняли рішення стосовно Луческу після вильоту "Динамо" з єврокубків
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.42
    Купівля 37.42
    Продаж 38.15
  • EUR
    Купівля 40.68
    Продаж 41.69
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
3 вересня
14:37
Огляд
російський вертоліт Ка-52 "Алігатор"
Як ЗСУ знищує "Алігаторів": історія, характеристики та в чому особливість російських Ка-52
14:20
Генерал Річард Берронс
Генерал Британії Берронс припустив, коли Україна може перемогти Росію
13:46
Конгрес США
Подоляк оцінив ризики виборів США у 2024 році для України
13:33
На фото: Льотчик російського гелікоптера Мі-8
ГУР показало пілота, який приземлив російський гелікоптер в Україні
13:33
інклюзивний електропоїзд
Укрзалізниця призначила додаткові електрички між Києвом та Васильковом
13:23
вибори днр
Окупанти призупинили депортацію населення і активізували роботу військоматів для збільшення явки на псевдовиборах у ТОТ
13:15
Чехія
Чехія направляє до Молдови військового аташе на тлі російської агресії
13:04
Електронні сигарети
Франція планує заборонити одноразові електронні сигарети
13:04
Польський гелікоптер нібито порушив кордон Білорусі: ДПСУ відреагувала
13:03
Піп Іван
Наслідки глобального потепління: австралійський гірськолижний курорт закривається "раніше графіка" через відсутність снігу
12:53
сепар лнр
На Луганщині окупаційні військкомати пришвидшують взяття на облік призовників та військовозобов’язаних
12:32
Пожежа у Санкт-Петербурзі
У Санкт-Петербурзі палає нафтобаза, жителі чули "звуки вибухів"
12:29
Білорусь продовжила спільні навчання з армією РФ щонайменше до 11 вересня
12:10
OPINION
Денис Малюська, міністр юстиції України
Кінець епохи олігархів
11:55
Військові пройшли бойову підготовку на роботизованих системах від Армії дронів і скоро задіють їх проти росіян, - Мінцифри
11:52
Місія виконана: Індія вимкнула свій місяцехід
11:43
Японські бізнес-лідери у січні здійснять перший візит до Китаю після COVID
11:34
Twitter сприяв поширенню російської пропаганди, а Telegram і Meta не обмежували дезінформацію РФ - дослідження Європейської комісії
11:29
Юлія Паєвська ("Тайра")
На Netflix транслюють документальний серіал "Серце нескорених", де знімалася Тайра
11:19
Оновлено
Атака РФ на портову інфраструктуру Одещини
Росія вночі атакувала дронами портову інфраструктуру Одещини: є постраждалі
11:12
Нігерія
Нігерія відкликає послів країни з усього світу
10:55
військові
Для військовослужбовців окремих родів військ затвердили нові беретні знаки - Міноборони
10:51
У РФ заявили про обстріл "градами" селища у Бєлгородській області
У РФ заявили про обстріл Бєлгородської області: нібито є руйнування
10:38
Ексклюзив
крилата ракта "Калібр"
"Лише обстріли території України і блокування цивільних суден": військовий експерт про участь Чорноморського флоту РФ у війні проти України
10:38
Огляд
міжнародний огляд
Україна рішуче прориває лінію фронту й готує раптові наступи, а Путін подвоює свій хрестовий похід. Акценти світових ЗМІ 3 вересня
10:33
На фото: система ППО
"Вінегрет з ППО": у Повітряних силах розповіли про готовність до масованих атак РФ по енергетиці
10:31
Оновлено
долар євро валюта обмін
Курс валют 3 вересня: ціни на долар, євро, злотий
10:28
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Українські військові знищили російський спостережний комплекс "Аванпост"
10:14
На фото: поїзд №119/120 Київ – Хелм
Міжнародний поїзд Київ – Хелм вирушив у перший рейс
10:09
росія мобілізація
Кремль вербує мігрантів на війну для уникнення мобілізації перед виборами, - розвідка Британії
09:40
обстріл Харківщини
Російська армія атакувала 10 областей України: за добу загинули 4 людини, 20 поранено
09:23
військовий літак Німеччина
Німеччина захищатиме повітряний простір Словаччини, яка віддала Україні засоби ППО і "міги"
09:03
КНДР ракета
КНДР провела імітацію тактичної ядерної атаки
09:00
Ексклюзив
путін
Стратою Пригожина Путін пришвидшив завершення свого життя, - соціолог Яковенко
08:44
ЗСУ
Українські сили прорвали першу лінію оборони Росії поблизу Запоріжжя, - Тарнавський
08:27
Вчені знайшли докази того, що континенти утворилися в результаті ударів гігантських метеоритів
У Туреччині зафіксували падіння метеорита
08:14
ЗСУ війна проти Росії
Засіб ППО, 5 танків і 600 військових: що втратила армія РФ за добу війни в Україні
08:12
OPINION
Микола Княжицький
Будь-який запобіжний захід - це показуха
07:49
Кремль москва
У Москві скасували авіарейси та евакуюють Київський вокзал через загрозу вибуху
07:34
ЗСУ наступ
Українські військові просунулися на заході Запорізької області та продовжують наступати, – ISW
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV