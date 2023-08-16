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Війна з Росією: хроніка
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Зустріч Ердогана та Путіна точно не буде безрезультативною, - експерт-міжнародник Семиволос

16 серпня, 2023 середа
17:33
Війна з Росією Ердоган і Путін

Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос вважає, що результатом зустрічі Ердогана та Путіна може стати повернення РФ до "зернової угоди"

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Зустріч Ердогана та Путіна точно не пройде без результатів. Адже інакше вона просто не відбудеться. Очевидно, що зараз відбуваються активні консультації з обох сторін. Якщо ж Путін все-таки приїде на цю зустріч, то Ердоган матиме всі підстави говорити про те, що Росія повернеться до "зернової угоди". З приводу цього були вже певні сигнали від США та ООН. Тому скоріше за все певну кількість вимог Путіна можуть задовольнити", - пояснив Семиволос.

Експерт наголосив, що Путін буде намагатись не зіпсувати відносини з Ердоганом

"Однак кількість цих вимог буде набагато менше, ніж хоче Путін. Звісно, якщо він зможе продати виконані вимоги як перемогу для свого електорату, то це його проблеми. З іншого боку, Ердоган хоче повернутись у високу політику та стати світовим миротворцем. Він позиціонує себе як головний перемовник світу. І це для нього дуже важливо. Путін про це знає. А також знає про ризики, якщо він не виконає вимоги вже Ердогана. Адже тоді, як передбачають багато експертів, політика Ердогана щодо РФ може кардинально змінитись", - додав він.

Що відомо про вихід РФ із "зернової угоди"

16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках ініціативи. А вже 17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди. Водночас голова МЗС Дмитро Кулеба розпочав термінові консультації в ООН.

19 липня стало відомо, що Україна розглядає можливість перевезення продовольства у рамках "зернової ініціативи" через територіальні води Болгарії та сусідньої Румунії. 

Водночас російське міноборони опублікувало заяву із погрозами суднам, які прямуватимуть до чорноморських портів України. 

25 липня Головне управління розвідки оприлюднило доповідь керівництву РФ, де вказані технології, які використовували росіяни для перешкоджання експорту українського зерна, що свідчить про цілеспрямований зрив "зернової угоди".

26 липня міністерство оборони Великої Британії повідомило, що Росія розмістила сучасний корвет "Сергій Котів" у південній частині Чорного моря для перехоплення торгових суден у морі. Він патрулює маршрут перевезення між Босфором та Одесою. Пізніше стало відомо, що РФ готує авіацію та кораблі для блокування районів Чорного моря, виявлення та знищення кораблів. 

Президент Росії Володимир Путін повідомив, що РФ після одностороннього виходу із Чорноморської зернової ініціативи готова замінити українське зерно та розпочати безплатно постачати своє в країни Африки.

У неділю, 30 липня, попри завершення "зернової угоди", три цивільних вантажних судна іноземного походження пройшли російську блокаду в Чорному морі та стали на якір в одному з українських зернових портів у дельті Дунаю..

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна продовжить експорт зерна, попри небажання Росії. Певні заходи для цього вже вживаються.

 9 серпня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про намір відновити зернову угоду в "розширеному масштабі" і закликав західні країни "виконати обіцянки".

Світ
Україна
Росія
ООН
Володимир Путін
Туреччина
зерно
Реджеп Ердоган
США
зернові
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