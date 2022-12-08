Про це інформує Bloomberg.

Високопосадовці повідомили виданню, що 9 грудня в Анкарі відбудуться переговори між Туреччиною та представниками РФ щодо знижки в 25% на російський газ.

Зазначається, що угода з Росією може послабити тиск на ліру, одну з найслабших світових валют за останній рік. А також допомогти президенту Реджепу Таїпу Ердогану уникнути підвищення цін на енергоносії перед виборами, що відбудуться в 2023. Так він може збільшити свою популярність у час, коли Європа переживає енергетичну кризу.

"Туреччина хоче, щоб знижка застосовувалася до платежів у 2023 році та деяких попередніх, здійснених у 2022 році", - інформували офіційні особи на умовах анонімності.

Нагадаємо, раніше "Медуза" повідомляла, що Росія готова покинути територію окупованої Запорізької атомної електростанції в обмін на безперебійний транзит нафти і газу через Україну.

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