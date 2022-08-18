Ердоган прибув на зустріч із Зеленським та Гутеррешем у Львів
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган приїхав до Львова на зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським та генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем
Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Anadolu.
Глава турецької держави прилетів до польського міста Жешув, а звідти наземним транспортом попрямував до Львова.
Спочатку Реджеп Тайіп Ердоган проведе переговори у форматі "віч-на-віч" із Володимиром Зеленським.
Відомо, що під час перемовин у Львові Ердоган і Зеленський планують обговорити усі аспекти турецько-українських відносин, зокрема говоритимуть про зміцнення механізму експорту зерна з України та дипломатичне завершення війни.
Телеканал NTV повідомив, що Ердоган під час зустрічі може запропонувати українському главі держави Володимиру Зеленському тимчасове припинення вогню на фронті та відновлення переговорів з Росією. Внаслідок припинення вогню армія РФ зможе підготуватися до нового наступу: накопичити додаткові ресурси та поновити втрати.
За даними ЗМІ, Ердоган також запропонує Зеленському організувати зустріч з російським президентом Владіміром Путіним в Анкарі.
- 16 серпня стало відомо, що генсек ООН Антоніу Гутерреш цього тижня прибуде до Львова і Одеси, зустрінеться з президентами України Володимиром Зеленським і Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. За словами речника, під час зустрічі з Зеленським Гутерреш обговорить ситуацію на Запорізькій АЕС, а також пошук політичного вирішення війни з Росією.
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