Через Туреччину проходило чимало підсанкційних товарів і схоже це буде й далі, лише за іншими схемами. В багатьох сферах — від енергетики до туризму вони приречені домовлятися, адже інших варіантів в них небагато. Однак стосовно так званої "зернової домовленості" Путін і далі підійматиме ставки.

І справа не тільки у наявності великих обсягів свого зерна. Для Кремля їжа — це майбутні енергоносії. Залежність від російських нафти та газу поступово знижуватиметься через "зелену" революцію та боротьбу зі змінами клімату. А їжа буде потрібна завжди, сотні мільйонів людей не уявляють собі трапези без хліба.

Побудувати новий зашморг — нову систему залежностей — одна з ключових задач для російського керівництва, можливо навіть номер один.

За продовження "зернової домовленості" Кремль хоче отримати цілу низку публічних і непублічних поступок, насамперед повернути всю систему послуг для свого експорту аграрної продукції та добрив — від зняття SWIFT обмежень з Россільгоспбанку до поновлення всіх страхових та транспортних послуг.

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Причому Москва і зараз може проводити платежі через Газпромбанк, що не є під санкціями, але хоче почати руйнування всієї системи санкційного тиску. Нова система залежностей призначена не тільки для незахідних країн — подивіться, як зростає імпорт добрив в тій самій Німеччини, де дешевий газ тепер відсутній, але частина добрив це і є "сухий газ". Якщо не можна експортувати "звичайний" газ, то чому б не перейти на добрива, це навіть краще. Це далеко неповний перелік російських умов і їхнє прийняття чи неприйняття буде означати фактично продовження, чи зміну стратегії Заходу щодо РФ. Тому при всій повазі до Ердогана очікувати, що саме він розв'яже це питання, кепсько. Та і для Путіна, який добре розуміється на геополітиці, потрібно було "накачати" президента Туреччини для розмов на саміті Двадцятки наприкінці цього тижня в Індії. Хочеться вірити, що це йому не вдалося і тези про африканські перевороти через нестачу зерна не спрацюють. Але турецько-африканська коаліція в Індії може отримати нових учасників і це не остання серія.

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Про автора. Павло Клімкін, дипломат, ексміністр закордонних справ України

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