Ердоган відмовився від наміру вигнати 10 послів західних держав

Про це Ердоган сказав на прес-конференції в Анкарі увечері в понеділок, 25 жовтня, повідомляє DW.



“Глави диппредставництв "відступили" і "будуть обережніші в заявах", - заявив він.



Він додав, що колишні заяви послів були спрямовані "проти Туреччини і її суверенітету", і запевнив, що в плани Анкари не входило розпалювання кризи.



Раніше того ж дня посольства десяти західних держав розповсюдили заяву, в якій вказали, що, відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини, не мають наміру втручатися у внутрішні справи Туреччини.

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