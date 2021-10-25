Ердоган відмовився від наміру вигнати 10 послів західних держав
Президент Туреччини Реджеп Ердоган відмовився від наміру оголосити послів 10 західних держав персонами нон грата
Про це Ердоган сказав на прес-конференції в Анкарі увечері в понеділок, 25 жовтня, повідомляє DW.
“Глави диппредставництв "відступили" і "будуть обережніші в заявах", - заявив він.
Він додав, що колишні заяви послів були спрямовані "проти Туреччини і її суверенітету", і запевнив, що в плани Анкари не входило розпалювання кризи.
Раніше того ж дня посольства десяти західних держав розповсюдили заяву, в якій вказали, що, відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини, не мають наміру втручатися у внутрішні справи Туреччини.
- 23 жовтня Ердоган пригрозив оголосити персонами нон грата послів Німеччини, Франції, Данії, Фінляндії, Нідерландів, Норвегії, Швеції, США, Канади і Нової Зеландії, які закликали Туреччину звільнити поміщеного у в'язницю турецького бізнесмена, засновника культурного фонду Османа Кавалу.
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