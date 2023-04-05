Ердоган заявив про "вкрай необхідну" потребу у реформації Радбезу ООН
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про необхідність терміново провести комплексну реформу Ради безпеки ООН
Про це повідомляє Anadolu.
Турецький президент зазначив, що нинішній порядок, за яким лише кілька країн впливає на "долю людства", не є стійким. Тому він закликав до всеохопної реформи Ради безпеки ООН.
"Нинішній порядок, який захоплює долю людства між вустами 5 країн, не є стійким. Існує нагальна потреба в тому, щоб РБ ООН було реформовано з інклюзивним і всеосяжним розумінням", - наголосив Ердоган.
Щодо війни Росії в Україні очільник Туреччини висловив віру в можливість "підтримання справедливого миру, який дозволить обом сторонам отримати почесний вихід, і який виведе наш регіон з виру, в який його втягнуто".
- Нагадаємо, головування Росії в Радбезі ООН розпочалося 1 квітня 2023 року і триватиме місяць.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що головування Росії в Радбезі ООН - злий жарт.
- А в Білому домі заявили, що Росії не місце в Раді безпеки ООН, однак наразі немає легального шляху, щоб позбавити агресора постійного членства.
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