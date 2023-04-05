Про це повідомляє Anadolu.

Турецький президент зазначив, що нинішній порядок, за яким лише кілька країн впливає на "долю людства", не є стійким. Тому він закликав до всеохопної реформи Ради безпеки ООН.

"Нинішній порядок, який захоплює долю людства між вустами 5 країн, не є стійким. Існує нагальна потреба в тому, щоб РБ ООН було реформовано з інклюзивним і всеосяжним розумінням", - наголосив Ердоган.

Щодо війни Росії в Україні очільник Туреччини висловив віру в можливість "підтримання справедливого миру, який дозволить обом сторонам отримати почесний вихід, і який виведе наш регіон з виру, в який його втягнуто".