Ердоган заявив, що "Захід та США безмежно нападають на Росію"
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вважає, що Росія нині чинить "опір" нападу з боку західних країн. А особливо "практично безмежно нападають" на РФ Сполучені Штати
Про це повідомляє телеканал TRT.
"Ми переживаємо незвичайний процес. Росія - це не звичайна держава, це потужна держава. Звичайно, Захід, особливо Америка, нападає на Росію практично безмежно. На тлі всього цього, безумовно, Росія наразі чинить опір", - заявив Ердоган
Він сподівається провести переговори з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим на саміті G20. Обговорити планують і повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
"Під час останньої зустрічі з Путіним я сказав йому, що вважаю за доцільне, щоб він приїхав до Індонезії. Потім було вирішено, що до Індонезії приїде міністр закордонних справ. У ці 2-3 дні якщо я зможу з ним контактувати", - пояснив Ердоган.
Президент Туреччини сподівається, що у нього буде можливість поговорити з Лавровим про ті кроки, які РФ має робити. Мова йде про діалог, який має трансформуватись у мир.
- 11 листопада Ердоган заявив, що робить усе можливе, аби війна в Україні завершилася мирним договором. Лідер Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган анонсував чергові розмови з російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським щодо мирних переговорів
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.92
Купівля 39.92Продаж 40.64
-
EUR
Купівля 39.73Продаж 40.94
- Актуальне
- Важливе