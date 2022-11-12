Про це повідомляє телеканал TRT.

"Ми переживаємо незвичайний процес. Росія - це не звичайна держава, це потужна держава. Звичайно, Захід, особливо Америка, нападає на Росію практично безмежно. На тлі всього цього, безумовно, Росія наразі чинить опір", - заявив Ердоган

Він сподівається провести переговори з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим на саміті G20. Обговорити планують і повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

"Під час останньої зустрічі з Путіним я сказав йому, що вважаю за доцільне, щоб він приїхав до Індонезії. Потім було вирішено, що до Індонезії приїде міністр закордонних справ. У ці 2-3 дні якщо я зможу з ним контактувати", - пояснив Ердоган.

Президент Туреччини сподівається, що у нього буде можливість поговорити з Лавровим про ті кроки, які РФ має робити. Мова йде про діалог, який має трансформуватись у мир.

11 листопада Ердоган заявив, що робить усе можливе, аби війна в Україні завершилася мирним договором. Лідер Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган анонсував чергові розмови з російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським щодо мирних переговорів

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