Ердоган: Докладаємо всіх зусиль для того, щоб війна в Україні завершилася мирним договором
Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що робить усе можливе, аби війна в Україні завершилася мирним договором
Про це він сказав під час ІХ саміту Організації тюркських держав у Самарканді, передає Суспільне.
"Ми продовжуємо докладати всіх зусиль, щоб бойові дії в Україні, які тривають уже дев’ять місяців, завершилися справді мирним договором", — заявив Ердоган.
Він також додав, що здійснюються необхідні кроки, щоб запобігти продовольчій кризі у світі.
- У Кремлі на тлі відходу військ РФ від Херсона наголосили, що хочуть мирних перемовин із Україною.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до перемовин із Росією за умови, що вона визнає себе окупантом.
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