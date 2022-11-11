Про це він сказав під час ІХ саміту Організації тюркських держав у Самарканді, передає Суспільне.

"Ми продовжуємо докладати всіх зусиль, щоб бойові дії в Україні, які тривають уже дев’ять місяців, завершилися справді мирним договором", — заявив Ердоган.

Він також додав, що здійснюються необхідні кроки, щоб запобігти продовольчій кризі у світі.

У Кремлі на тлі відходу військ РФ від Херсона наголосили, що хочуть мирних перемовин із Україною.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до перемовин із Росією за умови, що вона визнає себе окупантом.

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