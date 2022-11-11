У Кремлі на тлі відходу військ РФ від Херсона наголосили, що хочуть мирних перемовин із Україною
У Кремлі заявили, що розглядають варіант завершення війни шляхом мирних перемовин із Україною
Про це сказав у п'ятницю журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає російський Інтерфакс.
"На наш погляд, спеціальну військову операцію в Україні можна завершити після досягнення її цілей. Або завершити шляхом досягнення цілей мирними переговорами, що теж можливо", - сказав "голос" Путіна.
При цьому Пєсков бідкається, що Київ не хоче перемовин.
"Але мирні переговори, як ми знаємо, через позицію, зайняту українською стороною, неможливі", - зазначив він.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до перемовин із Росією за умови, що вона визнає себе окупантом.
- 9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.
- 11 листопада Міноборони РФ заявило про завершення перекидання військових і техніки на лівий берег Херсонщини.
- У Кремлі заявили, що не вважають відхід військ РФ з Херсона принизливим.
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