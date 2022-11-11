Про це сказав у п'ятницю журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає російський Інтерфакс.

"На наш погляд, спеціальну військову операцію в Україні можна завершити після досягнення її цілей. Або завершити шляхом досягнення цілей мирними переговорами, що теж можливо", - сказав "голос" Путіна.

При цьому Пєсков бідкається, що Київ не хоче перемовин.

"Але мирні переговори, як ми знаємо, через позицію, зайняту українською стороною, неможливі", - зазначив він.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до перемовин із Росією за умови, що вона визнає себе окупантом.

9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.

11 листопада Міноборони РФ заявило про завершення перекидання військових і техніки на лівий берег Херсонщини.

У Кремлі заявили, що не вважають відхід військ РФ з Херсона принизливим.

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